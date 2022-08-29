ПФР отсудил пенсию у пермяка и заставил его вернуть выплаты

30 августа 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Суд взыскал с пермяка 59,5 тыс. рублей переплаты пособий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионный фонд России через суд отобрал у пермяка пенсию по утере кормильца. Также ПФР потребовал вернуть излишне выплаченную сумму пособий, сообщается в решении Свердловского районного суда Перми. «Исковые требования Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Перми к Юсупову Р. С. о взыскании излишне выплаченных сумм пенсии по случаю потери кормильца, — удовлетворить. Взыскать с Юсупова Р. С. денежные средства в размере 59 573 рублей», — говорится в решении. Юсупов получал пенсию по случаю потери кормильца на время обучения и был обязан раз в год предоставлять справку с места учебы. Однако его отчислили, о чем он в управление ПФР не сообщил, продолжая незаконно получать пособия. После того, как с ответчика не удалось добиться погашения переплаты, фонд обратился в суд.

Пенсионный фонд России через суд отобрал у пермяка пенсию по утере кормильца. Также ПФР потребовал вернуть излишне выплаченную сумму пособий, сообщается в решении Свердловского районного суда Перми. «Исковые требования Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Перми к Юсупову Р. С. о взыскании излишне выплаченных сумм пенсии по случаю потери кормильца, — удовлетворить. Взыскать с Юсупова Р. С. денежные средства в размере 59 573 рублей», — говорится в решении. Юсупов получал пенсию по случаю потери кормильца на время обучения и был обязан раз в год предоставлять справку с места учебы. Однако его отчислили, о чем он в управление ПФР не сообщил, продолжая незаконно получать пособия. После того, как с ответчика не удалось добиться погашения переплаты, фонд обратился в суд.