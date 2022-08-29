29 августа 2022

ПФР отсудил пенсию у пермяка и заставил его вернуть выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, зарплата, мелочь, монеты, бюджет, доходы, финансы, пенсия, банкноты, деньги, рубли, накопления, сбережения, средства
Суд взыскал с пермяка 59,5 тыс. рублей переплаты пособий Фото:

Пенсионный фонд России через суд отобрал у пермяка пенсию по утере кормильца. Также ПФР потребовал вернуть излишне выплаченную сумму пособий, сообщается в решении Свердловского районного суда Перми.

«Исковые требования Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Перми к Юсупову Р. С. о взыскании излишне выплаченных сумм пенсии по случаю потери кормильца, — удовлетворить. Взыскать с Юсупова Р. С. денежные средства в размере 59 573 рублей», — говорится в решении.

Юсупов получал пенсию по случаю потери кормильца на время обучения и был обязан раз в год предоставлять справку с места учебы. Однако его отчислили, о чем он в управление ПФР не сообщил, продолжая незаконно получать пособия. После того, как с ответчика не удалось добиться погашения переплаты, фонд обратился в суд.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пенсионный фонд России через суд отобрал у пермяка пенсию по утере кормильца. Также ПФР потребовал вернуть излишне выплаченную сумму пособий, сообщается в решении Свердловского районного суда Перми. «Исковые требования Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Перми к Юсупову Р. С. о взыскании излишне выплаченных сумм пенсии по случаю потери кормильца, — удовлетворить. Взыскать с Юсупова Р. С. денежные средства в размере 59 573 рублей», — говорится в решении. Юсупов получал пенсию по случаю потери кормильца на время обучения и был обязан раз в год предоставлять справку с места учебы. Однако его отчислили, о чем он в управление ПФР не сообщил, продолжая незаконно получать пособия. После того, как с ответчика не удалось добиться погашения переплаты, фонд обратился в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...