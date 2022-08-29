29 августа 2022

Житель Магнитогорска самовольно летал в небе

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, параплан, парапланерист, парашют крыло
Парапланерист летал без разрешительных документов Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) самовольно и без разрешения осуществлял вылет на воздушном судне. Об этом URA.RU сообщили 30 августа в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Карталинской транспортной прокуратурой проведена проверка о безопасности полетов. Установлено, что 17 августа житель Магнитогорска на сверхлегком воздушном судне параплане осуществил самовольный вылет без заявок и разрешений органов организации воздушного движения», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор в отношении парапланериста возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Постановление прокурора направлено в управление госавианадзора по Приволжскому ФО Ространснадзора для дальнейшего рассмотрения.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) самовольно и без разрешения осуществлял вылет на воздушном судне. Об этом URA.RU сообщили 30 августа в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Карталинской транспортной прокуратурой проведена проверка о безопасности полетов. Установлено, что 17 августа житель Магнитогорска на сверхлегком воздушном судне параплане осуществил самовольный вылет без заявок и разрешений органов организации воздушного движения», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокурор в отношении парапланериста возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Постановление прокурора направлено в управление госавианадзора по Приволжскому ФО Ространснадзора для дальнейшего рассмотрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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