Житель Магнитогорска самовольно летал в небе

Парапланерист летал без разрешительных документов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Магнитогорска (Челябинская область) самовольно и без разрешения осуществлял вылет на воздушном судне. Об этом URA.RU сообщили 30 августа в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Карталинской транспортной прокуратурой проведена проверка о безопасности полетов. Установлено, что 17 августа житель Магнитогорска на сверхлегком воздушном судне параплане осуществил самовольный вылет без заявок и разрешений органов организации воздушного движения», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор в отношении парапланериста возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Постановление прокурора направлено в управление госавианадзора по Приволжскому ФО Ространснадзора для дальнейшего рассмотрения.