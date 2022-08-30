В Екатеринбурге будут бороться с коррупцией при помощи роликов

31 августа 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

По итогу видеоролики о коррупции снимут за 35 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области нашел подрядчика, который снимет видеоролики для борьбы с коррупцией. Изначально работу оценили в 198 тысяч рублей, но ее выполнят за меньшую сумму. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Объект закупки — оказание услуг по разработке и изготовлению видеороликов социальной рекламы антикоррупционной направленности», — говорится в документе. Планируется, что после подписания контракта подрядчик должен будет в течение 45 дней снять два 45-секундных видеоролика. Несмотря на то, что за видео готовы были заплатить 198 тысяч рублей, цена работы снизилась в пять раз — победитель выполнит госзаказ за 36 тысяч рублей. Согласно информации о контракте, исполнителем числится некий Журавлев Дмитрий Вячеславович. Ранее свердловский департамент противодействия коррупции выявил нарушения в декларациях шести депутатов гордумы Екатеринбурга. По словам источника URA.RU выявленные нарушения не являются существенными, а значит провинившиеся отделаются предупреждениями.

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области нашел подрядчика, который снимет видеоролики для борьбы с коррупцией. Изначально работу оценили в 198 тысяч рублей, но ее выполнят за меньшую сумму. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Объект закупки — оказание услуг по разработке и изготовлению видеороликов социальной рекламы антикоррупционной направленности», — говорится в документе. Планируется, что после подписания контракта подрядчик должен будет в течение 45 дней снять два 45-секундных видеоролика. Несмотря на то, что за видео готовы были заплатить 198 тысяч рублей, цена работы снизилась в пять раз — победитель выполнит госзаказ за 36 тысяч рублей. Согласно информации о контракте, исполнителем числится некий Журавлев Дмитрий Вячеславович. Ранее свердловский департамент противодействия коррупции выявил нарушения в декларациях шести депутатов гордумы Екатеринбурга. По словам источника URA.RU выявленные нарушения не являются существенными, а значит провинившиеся отделаются предупреждениями.