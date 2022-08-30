Инсайдер рассказал о судьбе музея икон после обысков у Ройзмана

Обыски у Ройзмана прошли 24 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики не станут закрывать музей «Невьянская икона», принадлежащий подозреваемому в дискредитации армии РФ экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, несмотря на изъятие икон. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом дела Ройзмана.

«Музей не станут закрывать, даже если у Ройзмана обнаружат что-то запрещенное или даже, как пишут, „краденые“ иконы. Музей всеми силами попытаются сохранить», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что вероятнее сценарий, по которому сам Ройзман откажется от музея и примет решение его закрыть. Однако, если это и произойдет, то не под давлением силовых структур, уточнил инсайдер. «В 2013 году Ройзман уже собирался добровольно отказаться от своего „детища“ (музея Невьянской иконы — прим. URA.RU). Причина была примерно та же — изъятие икон», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось к адвокату Ройзмана Владиславу Идамжапову. Он не ответил на звонки корреспондента. Ранее он сообщал агентству, что музей работает штатно, без каких-либо перебоев после обысков. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало.

Ройзмана задержали 24 августа по подозрению в дискредитации армии РФ. Утром в его дом пришли бойцы в масках и провели обыски в квартире, Фонде Ройзмана и в музее Невьянской иконы. Кроме прочего, были изъяты иконы и техника экс-мэра. После обысков и допроса суд запретил Ройзману вести группы в соцсетях и появляться в публичных местах. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выражал надежду, что музей «удастся сохранить».