Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, которого задерживали по делу о дискредитации армии РФ, помогают покровители во власти. Об этом заявил политолог, экс-глава Совета министров ЛНР Марат Баширов. По его словам, у политика может быть компромат на своих покровителей.
«По делу Ройзмана идет сложная межэлитная борьба. Экс-мэру помогают покровители во власти, на которых у него может иметься компромат. Когда Ройзмана начали арестовывать за дискредитацию ВС РФ, то эти покровители включились. Ройзман хорошо разбирается в выборах, в социальных волнениях, и у него очень хорошая поддержка в определенных кругах, в том числе и криминальных — Свердловской области», — заявил Баширов на видео, опубликованном telegram-каналом «УРАЛLIVE».
При этом политолог все же считает, что в конечном итоге Ройзман «присядет». «Западу нужны массовые беспорядки в России — на роль организатора этих протестов очень подходит именно экс-мэр Екатеринбурга. Но все равно никаких волнений ему организовать не дадут», — сказал он.
Ранее URA.RU сообщало, что Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу.
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