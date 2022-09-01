Политолог объяснил «неприкасаемость» экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана. Видео

Политолог Баширов заявил, что у экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана есть покровители

02 сентября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

По мнению политолога, Евгений Ройзман помогают «покровители во власти» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, которого задерживали по делу о дискредитации армии РФ, помогают покровители во власти. Об этом заявил политолог, экс-глава Совета министров ЛНР Марат Баширов. По его словам, у политика может быть компромат на своих покровителей. «По делу Ройзмана идет сложная межэлитная борьба. Экс-мэру помогают покровители во власти, на которых у него может иметься компромат. Когда Ройзмана начали арестовывать за дискредитацию ВС РФ, то эти покровители включились. Ройзман хорошо разбирается в выборах, в социальных волнениях, и у него очень хорошая поддержка в определенных кругах, в том числе и криминальных — Свердловской области», — заявил Баширов на видео, опубликованном telegram-каналом «УРАЛLIVE». При этом политолог все же считает, что в конечном итоге Ройзман «присядет». «Западу нужны массовые беспорядки в России — на роль организатора этих протестов очень подходит именно экс-мэр Екатеринбурга. Но все равно никаких волнений ему организовать не дадут», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу.

Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, которого задерживали по делу о дискредитации армии РФ, помогают покровители во власти. Об этом заявил политолог, экс-глава Совета министров ЛНР Марат Баширов. По его словам, у политика может быть компромат на своих покровителей. «По делу Ройзмана идет сложная межэлитная борьба. Экс-мэру помогают покровители во власти, на которых у него может иметься компромат. Когда Ройзмана начали арестовывать за дискредитацию ВС РФ, то эти покровители включились. Ройзман хорошо разбирается в выборах, в социальных волнениях, и у него очень хорошая поддержка в определенных кругах, в том числе и криминальных — Свердловской области», — заявил Баширов на видео, опубликованном telegram-каналом «УРАЛLIVE». При этом политолог все же считает, что в конечном итоге Ройзман «присядет». «Западу нужны массовые беспорядки в России — на роль организатора этих протестов очень подходит именно экс-мэр Екатеринбурга. Но все равно никаких волнений ему организовать не дадут», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Суд избрал для него меру пресечения — отправил на свободу до вынесения приговора, запретив выкладывать посты в социальных сетях и общаться со свидетелями по своему делу.