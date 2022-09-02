Украина призналась в обстрелах Энергодара и сотнях тысяч жертв ВСУ: главное к вечеру 2 сентября

Украина призналась в обстрелах Энергодара и сотнях тысяч убитых солдат ВСУ: главное к вечеру 2 сентября
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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, обстрел, энергодар
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генеральный штаб ВСУ признался в обстрелах Энергодара, украинский генерал Сергей Кривонос заявил о сотнях тысяч убитых в рядах украинской армии. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 сентября.

  • В своей сводке Генеральный штаб ВСУ признал факт обстрелов города Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. В военном ведомстве Украины заявили, что наносили удары по российской артиллерии;
  • Бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций, генерал Сергей Кривонос заявил, что Украина потеряла сотни тысяч солдат за время спецоперации. По словам Кривоноса, Украина также потеряла 20% своей территории;
  • Миссия МАГАТЭ высоко оценила роль России в защите Запорожской АЭС и подтвердила факт обстрелов станции. При этом украинская сторона всячески пыталась скрыть следы своих атак по АЭС, сообщает Пятый канал;
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приток наемников на Украину упал из-за больших потерь. По данным Шойгу, с начала спецоперации армия РФ уничтожила около 3 тысяч наемников;
  • Шойгу также заявил, что наступление ВСУ спланировано специально, чтобы впечатлить Запад. По словам Шойгу, наступление ВСУ является лишь «иллюзией».

С 24 февраля Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства также подчеркнул, что на Украине образовался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ.

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Генеральный штаб ВСУ признался в обстрелах Энергодара, украинский генерал Сергей Кривонос заявил о сотнях тысяч убитых в рядах украинской армии. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 сентября. С 24 февраля Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства также подчеркнул, что на Украине образовался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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