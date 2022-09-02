Шойгу: украинское «наступление» спланировано Зеленским для Запада

Зеленский создает у Запада иллюзию своей работоспособности, считает Шойгу
Украинские «наступление» на Николаево-Криворожском и других направлениях — это акция, спланированная офисом Зеленского специально для Запада. Об это заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России.
«Акция спланирована офисом [президента украины Владимира] Зеленского, чтобы создать у западных кураторов иллюзию способности украинских военных вести наступление», — заявил Шойгу. По его словам, «противник несет значительные потери».
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