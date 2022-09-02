Шойгу: украинское «наступление» спланировано Зеленским для Запада

Глава Минобороны Шойгу: украинское "наступление" спланировано Зеленским для Запада
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Зеленский создает у Запада иллюзию своей работоспособности, считает Шойгу Фото:

Украинские «наступление» на Николаево-Криворожском и других направлениях — это акция, спланированная офисом Зеленского специально для Запада. Об это заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России.

«Акция спланирована офисом [президента украины Владимира] Зеленского, чтобы создать у западных кураторов иллюзию способности украинских военных вести наступление», — заявил Шойгу. По его словам, «противник несет значительные потери».

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Украинские «наступление» на Николаево-Криворожском и других направлениях — это акция, спланированная офисом Зеленского специально для Запада. Об это заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России. «Акция спланирована офисом [президента украины Владимира] Зеленского, чтобы создать у западных кураторов иллюзию способности украинских военных вести наступление», — заявил Шойгу. По его словам, «противник несет значительные потери».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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