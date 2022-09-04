Патриарх Кирилл призвал богатых людей делиться деньгами

04 сентября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

По мнению РПЦ, богатые люди должны делиться своими средствами с бедными Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Богатые люди должны делиться своими средствами с нуждающимися людьми. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, — тогда обладание богатством становится оправданным, <…> Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям», — рассказал патриарх во время проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя. Его слова приводит ТАСС. При этом он уточнил, что если богатый человек является скупым и не хочет помогать нуждающимся, то это «путь от Бога». По его словам, чем больше денег у человека, тем больше ответственности на него налагается. Ранее патриарх Кирилл обратился к Госдуме из-за геев. Он предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину провести публичное обсуждение законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Богатые люди должны делиться своими средствами с нуждающимися людьми. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, — тогда обладание богатством становится оправданным, <…> Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям», — рассказал патриарх во время проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя. Его слова приводит ТАСС. При этом он уточнил, что если богатый человек является скупым и не хочет помогать нуждающимся, то это «путь от Бога». По его словам, чем больше денег у человека, тем больше ответственности на него налагается. Ранее патриарх Кирилл обратился к Госдуме из-за геев. Он предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину провести публичное обсуждение законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.