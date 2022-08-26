Патриарх Кирилл обратился к Госдуме из-за геев

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл оценил актуальность законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину провести публичное обсуждение законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале Думы.

«Патриарх Кирилл обратился к Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», — сообщила пресс-служба Госдумы. В публикации указано, что патриарх положительно оценил проект федерального закона, отметил его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы.

Ранее комитет Госдумы предложил ввести полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино, сообщает RT. С такой же инициативой выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин, объясняя важность принятия соответствующего закона «необходимостью укреплять институт семьи», передает «Национальная служба новостей».

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину провести публичное обсуждение законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале Думы. «Патриарх Кирилл обратился к Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», — сообщила пресс-служба Госдумы. В публикации указано, что патриарх положительно оценил проект федерального закона, отметил его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы. Ранее комитет Госдумы предложил ввести полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино, сообщает RT. С такой же инициативой выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин, объясняя важность принятия соответствующего закона «необходимостью укреплять институт семьи», передает «Национальная служба новостей».
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