Патриарх Кирилл обратился к Госдуме из-за геев

26 августа 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл оценил актуальность законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину провести публичное обсуждение законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале Думы. «Патриарх Кирилл обратился к Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», — сообщила пресс-служба Госдумы. В публикации указано, что патриарх положительно оценил проект федерального закона, отметил его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы. Ранее комитет Госдумы предложил ввести полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино, сообщает RT. С такой же инициативой выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин, объясняя важность принятия соответствующего закона «необходимостью укреплять институт семьи», передает «Национальная служба новостей».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину провести публичное обсуждение законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале Думы. «Патриарх Кирилл обратился к Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», — сообщила пресс-служба Госдумы. В публикации указано, что патриарх положительно оценил проект федерального закона, отметил его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы. Ранее комитет Госдумы предложил ввести полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино, сообщает RT. С такой же инициативой выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин, объясняя важность принятия соответствующего закона «необходимостью укреплять институт семьи», передает «Национальная служба новостей».