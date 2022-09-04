Социологи подсчитали, сколько хейтеров у кандидатов в свердловские губернаторы

Социологи подсчитали противников кандидатов в губернаторы Свердловской области

05 сентября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Антирейтинг Евгения Куйвашева составил 12,5% Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Кандидатом в губернаторы Свердловской области с самым высоким антирейтингом является вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ). Об этом свидетельствуют результаты соцопроса службы Russian Field, с которыми ознакомилось URA.RU. Как посчитали исследователи, «ни при каких обстоятельствах» за Ивачева не проголосуют 16,3% опрошенных избирателей. На втором месте антирейтинга оказался депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР), против которого высказались 15,6% респондентов. За депутата Госдумы Александра Демина («Новые люди») отказались голосовать 13,5% человек. «За [действующего губернатора] Евгения Куйвашева („Единая Россия“) не намерены отдавать свой голос 12,5% опрошенных», — отмечают авторы исследования. Самый низкий антирейтинг у депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») — 10,6%. Чуть больше половины участников опроса, 50,8% человек, затруднились ответить на вопрос. Ранее аналитики Russian Field, проводившие соцопрос, назвали фаворита голосования. Согласно анализу, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшее воскресенье, то победу одержал бы действующий глава региона Куйвашев с результатом 65,5%. Участниками исследования группы Russian Field с 30 августа по 3 сентября стали 1033 респондентов, проживающих в Свердловской области. Исследование проводилось методом комбинированного опроса (30% телефонный, 70% уличный) по квотной, репрезентативной выборке по полу и возрасту. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%. Инфографика: Russian Field Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидатом в губернаторы Свердловской области с самым высоким антирейтингом является вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ). Об этом свидетельствуют результаты соцопроса службы Russian Field, с которыми ознакомилось URA.RU. Как посчитали исследователи, «ни при каких обстоятельствах» за Ивачева не проголосуют 16,3% опрошенных избирателей. На втором месте антирейтинга оказался депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР), против которого высказались 15,6% респондентов. За депутата Госдумы Александра Демина («Новые люди») отказались голосовать 13,5% человек. «За [действующего губернатора] Евгения Куйвашева („Единая Россия“) не намерены отдавать свой голос 12,5% опрошенных», — отмечают авторы исследования. Самый низкий антирейтинг у депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») — 10,6%. Чуть больше половины участников опроса, 50,8% человек, затруднились ответить на вопрос. Ранее аналитики Russian Field, проводившие соцопрос, назвали фаворита голосования. Согласно анализу, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшее воскресенье, то победу одержал бы действующий глава региона Куйвашев с результатом 65,5%. Участниками исследования группы Russian Field с 30 августа по 3 сентября стали 1033 респондентов, проживающих в Свердловской области. Исследование проводилось методом комбинированного опроса (30% телефонный, 70% уличный) по квотной, репрезентативной выборке по полу и возрасту. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%.