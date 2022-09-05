Обвиняемая в убийстве пятилетней дочери челябинка скончалась в СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Экспертиза показала, что ее смерть женщины в СИЗО не была насильственной Фото:

Жительница города Бакал (Саткинский район, Челябинская область) Катерина Г., обвиняемая в убийстве пятилетней дочери, скончалась в СИЗО. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, женщина умерла из-за проблем со здоровьем.

«У Катерины Г. был панкреатит и много сопутствующих заболеваний. Экспертиза показала, что ее смерть не была насильственной», — рассказал URA.RU источник.

Брат умершей в СИЗО женщины Антон С. посвятил сестре и убитой пятилетней племяннице стихотворение, которое опубликовал в социальных сетях. В нем он обещает помнить вечно о своих безвременно ушедших близких.

«Посвящается моей сестренке и племяшке. Кто знал Катюху — помяните. Без похорон. Вы нас поймите», — написал на свое странице во «ВКонтакте» брат.

40-летнюю женщину задержали в конце мая по подозрению в убийстве пятилетней дочери. Мать, страдавшая от депрессии и головной боли после полученной травмы, ударила дочь ножом. Все происходило днем, для девочки вызвали скорую помощь, ее увезли в больницу, но спасти не смогли

В пресс-службу ГУФСИН региона URA.RU направило запрос. Комментарий в ведомстве пообещали предоставить позднее.

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Жительница города Бакал (Саткинский район, Челябинская область) Катерина Г., обвиняемая в убийстве пятилетней дочери, скончалась в СИЗО. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, женщина умерла из-за проблем со здоровьем. «У Катерины Г. был панкреатит и много сопутствующих заболеваний. Экспертиза показала, что ее смерть не была насильственной», — рассказал URA.RU источник. Брат умершей в СИЗО женщины Антон С. посвятил сестре и убитой пятилетней племяннице стихотворение, которое опубликовал в социальных сетях. В нем он обещает помнить вечно о своих безвременно ушедших близких. «Посвящается моей сестренке и племяшке. Кто знал Катюху — помяните. Без похорон. Вы нас поймите», — написал на свое странице во «ВКонтакте» брат. 40-летнюю женщину задержали в конце мая по подозрению в убийстве пятилетней дочери. Мать, страдавшая от депрессии и головной боли после полученной травмы, ударила дочь ножом. Все происходило днем, для девочки вызвали скорую помощь, ее увезли в больницу, но спасти не смогли В пресс-службу ГУФСИН региона URA.RU направило запрос. Комментарий в ведомстве пообещали предоставить позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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