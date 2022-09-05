Обвиняемая в убийстве пятилетней дочери челябинка скончалась в СИЗО

Экспертиза показала, что ее смерть женщины в СИЗО не была насильственной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница города Бакал (Саткинский район, Челябинская область) Катерина Г., обвиняемая в убийстве пятилетней дочери, скончалась в СИЗО. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, женщина умерла из-за проблем со здоровьем.

«У Катерины Г. был панкреатит и много сопутствующих заболеваний. Экспертиза показала, что ее смерть не была насильственной», — рассказал URA.RU источник.

Брат умершей в СИЗО женщины Антон С. посвятил сестре и убитой пятилетней племяннице стихотворение, которое опубликовал в социальных сетях. В нем он обещает помнить вечно о своих безвременно ушедших близких.

«Посвящается моей сестренке и племяшке. Кто знал Катюху — помяните. Без похорон. Вы нас поймите», — написал на свое странице во «ВКонтакте» брат.

40-летнюю женщину задержали в конце мая по подозрению в убийстве пятилетней дочери. Мать, страдавшая от депрессии и головной боли после полученной травмы, ударила дочь ножом. Все происходило днем, для девочки вызвали скорую помощь, ее увезли в больницу, но спасти не смогли

В пресс-службу ГУФСИН региона URA.RU направило запрос. Комментарий в ведомстве пообещали предоставить позднее.