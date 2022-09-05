Обвиняемая в убийстве пятилетней дочери челябинка скончалась в СИЗО

Жительница города Бакал (Саткинский район, Челябинская область) Катерина Г., обвиняемая в убийстве пятилетней дочери, скончалась в СИЗО. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, женщина умерла из-за проблем со здоровьем.
«У Катерины Г. был панкреатит и много сопутствующих заболеваний. Экспертиза показала, что ее смерть не была насильственной», — рассказал URA.RU источник.
Брат умершей в СИЗО женщины Антон С. посвятил сестре и убитой пятилетней племяннице стихотворение, которое опубликовал в социальных сетях. В нем он обещает помнить вечно о своих безвременно ушедших близких.
«Посвящается моей сестренке и племяшке. Кто знал Катюху — помяните. Без похорон. Вы нас поймите», — написал на свое странице во «ВКонтакте» брат.
40-летнюю женщину задержали в конце мая по подозрению в убийстве пятилетней дочери. Мать, страдавшая от депрессии и головной боли после полученной травмы, ударила дочь ножом. Все происходило днем, для девочки вызвали скорую помощь, ее увезли в больницу, но спасти не смогли
В пресс-службу ГУФСИН региона URA.RU направило запрос. Комментарий в ведомстве пообещали предоставить позднее.
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