05 сентября 2022

Краевые власти переманили статусного чиновника пермской мэрии

Первый замглавы Ленинского района Перми Денис Курышев переходит в ведомство минтранса
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега на улицах города. Пермь, уборка снега, уборка дорог
Денис Курышев займется уборкой улиц в центре Перми Фото:

Первый заместитель главы Ленинского района Перми Денис Курышев увольняется с должности. Как сообщил URA.RU источник в мэрии, Курышев переходит на работу в подведомственное минтрансу краевое учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта».

«Курышев увольняется. Его последним рабочим днем станет 9 сентября», — отметил источник. По данным источника, Денис Курышев будет курировать в «Управлении автомобильных дорог и транспорта» содержание дорог в центре Перми.

Глава Ленинского района Александр Русанов отказался от комментариев. В пресс-службе мэрии подтвердили информацию. В пресс-службе краевого минтранса не смогли оперативно прокомментировать назначение Курышева. Кто займет место первого зама в администрации Ленинского района пока не определено.

Ранее URA.RU сообщало, что краевые власти намерены забрать у мэрии Перми полномочие по уборке улиц в центре города. На эти цели в бюджете предусматривается свыше 2 млрд рублей. В рамках «Управления автомобильных дорог и транспорта» будет создано отдельное структурное подразделение, где будут трудиться 698 человек.

Курышев стал вторым городским чиновникам, перешедшим на краевой уровень. Вчера, 5 сентября, стало известно, что бывший первый заместитель главы Свердловского района Василий Пастух переходит на должность заместителя министра ЖКХ. В августе из мэрии уволились сразу несколько районных заместителей.

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Первый заместитель главы Ленинского района Перми Денис Курышев увольняется с должности. Как сообщил URA.RU источник в мэрии, Курышев переходит на работу в подведомственное минтрансу краевое учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта». «Курышев увольняется. Его последним рабочим днем станет 9 сентября», — отметил источник. По данным источника, Денис Курышев будет курировать в «Управлении автомобильных дорог и транспорта» содержание дорог в центре Перми. Глава Ленинского района Александр Русанов отказался от комментариев. В пресс-службе мэрии подтвердили информацию. В пресс-службе краевого минтранса не смогли оперативно прокомментировать назначение Курышева. Кто займет место первого зама в администрации Ленинского района пока не определено. Ранее URA.RU сообщало, что краевые власти намерены забрать у мэрии Перми полномочие по уборке улиц в центре города. На эти цели в бюджете предусматривается свыше 2 млрд рублей. В рамках «Управления автомобильных дорог и транспорта» будет создано отдельное структурное подразделение, где будут трудиться 698 человек. Курышев стал вторым городским чиновникам, перешедшим на краевой уровень. Вчера, 5 сентября, стало известно, что бывший первый заместитель главы Свердловского района Василий Пастух переходит на должность заместителя министра ЖКХ. В августе из мэрии уволились сразу несколько районных заместителей.
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