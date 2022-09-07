В Бундестаге ополчились на Шольца из-за недоверия

RND: депутаты Бундестага выразили недоверие к Шольцу

Жители ФРГ не могут доверять Шольцу, считает Фридрих Мерц Фото: Bundesregierung\Denzel

Правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем не справляется со своей задачей. Пакеты военной помощи Украине представляют собой «сборник компромиссов», а проводимая политика властей в области энергетики нанесет Германии непоправимый ущерб. Об этом заявил лидер партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в ходе дебатов с действующим лидером.

«Мы не можем доверять вашим обещаниям», — обратился Мерц к Шольцу. Его слова приводит немецкий портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Председатель ХДС обратил внимание на то, что федеральное правительство не выполнило требование Бундестага в конце апреля «снабдить Украину достаточным количеством оружия». Мерц уверен, что Шольцу не хватает навыков политического лидерства как в Германии, так и в Европе.

Кроме того, оппонент Шольца назвал меры, предпринимаемые правительством для предотвращения последствий энергокризиса «мешаниной». «Нет Совета энергетической безопасности, а еще лучше Совета национальной безопасности с экспертами со стороны. Шольц не взял на себя эту ответственность», — заявил Мерц.

Страны Евросоюза увеличили военную помощь Украине после начала российской спецоперации на Украине. Однако издание Welt (заблокировано в РФ) сообщало, что Шольц нарушил обещание, данное президенту Украины Владимиру Зеленскому, и заметно сократил поставки вооружений, передает RT.