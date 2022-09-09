«Уральский пельмень» посоветовал швейцарцам использовать русские печки. Видео

Рожков из "Уральских пельменей" рекомендовал жителям Швейцарии ставить в домах русские печки

09 сентября 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Андрей Рожков рассказал, как швейцарцы могут обогревать дома (архивное фото) Фото: Максим Денисов © URA.RU Участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков в своем telegram-канале посоветовал жителям Швейцарии ставить в своих домах русские печки. Юморист предложил такую идею из-за швейцарского законодательства, которое запрещает людям отапливать дома выше 19 градусов. «В Швейцарии тем, кто умышленно будут поддерживать в своем доме температуру больше 19 градусов грозит большой штраф, либо тюремный срок до трех лет. Ха! У меня был опыт проживания в доме, в котором мы поддерживали 19 градусов. Это холодно. Я бы сейчас рекомендовал построить русскую печку», — сказал Рожков. Швейцарцам, которые зимой будут поддерживать в домах температуру выше 19 градусов, нарушая этим правительственные директивы из-за нехватки газа, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет, — пишет «РИА Новости». По данным издания, в случае умышленного нарушения распоряжений грозит тюремный срок, а во всех остальных случаях дело может дойти до штрафа. При этом горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет под запретом.

Участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков в своем telegram-канале посоветовал жителям Швейцарии ставить в своих домах русские печки. Юморист предложил такую идею из-за швейцарского законодательства, которое запрещает людям отапливать дома выше 19 градусов. «В Швейцарии тем, кто умышленно будут поддерживать в своем доме температуру больше 19 градусов грозит большой штраф, либо тюремный срок до трех лет. Ха! У меня был опыт проживания в доме, в котором мы поддерживали 19 градусов. Это холодно. Я бы сейчас рекомендовал построить русскую печку», — сказал Рожков. Швейцарцам, которые зимой будут поддерживать в домах температуру выше 19 градусов, нарушая этим правительственные директивы из-за нехватки газа, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет, — пишет «РИА Новости». По данным издания, в случае умышленного нарушения распоряжений грозит тюремный срок, а во всех остальных случаях дело может дойти до штрафа. При этом горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет под запретом.