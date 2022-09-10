Челябинцы в последний раз выбрали трех депутатов в райсоветы

11 сентября 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Победителями довыборов в три районных совета Челябинска, по предварительным данным, стали единороссы Антон Рыжий, Олег Мальцев и Андрей Козлов Об этом сообщили URA.RU наблюдатели от ЕР на избирательных участках. Кампания обещает стать последней из проходивших в рамках экспериментальной реформы местного самоуправления. «Главврач детской поликлиники №8 Рыжий предварительно набирает порядка 80% голосов на выборах в Калининский райсовет. Очень схожие результаты в Тракторозаводском и Металлургическом районе: Андрей Козлов почти 72% и Олег Мальцев 71%. Все трое — кандидаты от „Единой России“», — утверждают собеседники агентства. Выборы в районные советы депутатов, в рамках муниципальной реформы ставшие формально самостоятельными, в первый раз прошли в сентябре 2014 года. Советы семи муниципальных районов Челябинска насчитывают по 25 человек (в Центральном— 20) и делегируют по семь представителей в гордуму. В итоге в Челябинске насчитывается 170 депутатов, не располагающих реальными полномочиями и бюджетами. Со вступлением в силу федерального закона о публичной власти 49 депутатов гордумы Челябинска вновь начнут избирать напрямую. Предварительно, «Единая Россия» по итогам прошедших 11 сентября в Челябинской области выборов получает 197 из 220 разыгрываемых мандатов в органах местного самоуправления — это практически 90% от общего числа. В том числе у единороссов абсолютное большинство в собрании только что созданного Коркинского муниципального округа. Поддерживаемая партией власти ректор аграрного вуза Светлана Черепухина также побеждает на довыборах в областной парламент.