Источник раскрыл итоговый результат Куйвашева на выборах губернатора

Источник: по итогам обработки почти 100% бюллетеней Куйвашев побеждает на выборах свердловского губернатора

12 сентября 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев одержал победу в первом туре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 После обработки почти 100% бюллетеней действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одерживает победу на выборах главы региона с результатом 65,8%. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом подсчета голосов. «Обработаны почти все протоколы. Предварительно результат Куйвашева составил 65,8%. Окончательная явка — примерно 25,8%», — поделился собеседник агентства, отметив, что за оставшееся время цифры могут незначительно измениться. Согласно неофициальным данным, второе место занял кандидат от КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. Вместе с Куйвашевым и Иваечвым в кампании участвовали еще три кандидата. Это представитель «Справедливой России», депутат Госдумы Андрей Кузнецов, кандидат от ЛДПР, депутат заксо Александр Каптюг и выдвиженец от «Новых людей», депутат Госдумы Александр Демин. Выборы губернатора Свердловской области состоялись 11 сентября с 8:00 до 20:00.

После обработки почти 100% бюллетеней действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одерживает победу на выборах главы региона с результатом 65,8%. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом подсчета голосов. «Обработаны почти все протоколы. Предварительно результат Куйвашева составил 65,8%. Окончательная явка — примерно 25,8%», — поделился собеседник агентства, отметив, что за оставшееся время цифры могут незначительно измениться. Согласно неофициальным данным, второе место занял кандидат от КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. Вместе с Куйвашевым и Иваечвым в кампании участвовали еще три кандидата. Это представитель «Справедливой России», депутат Госдумы Андрей Кузнецов, кандидат от ЛДПР, депутат заксо Александр Каптюг и выдвиженец от «Новых людей», депутат Госдумы Александр Демин. Выборы губернатора Свердловской области состоялись 11 сентября с 8:00 до 20:00.