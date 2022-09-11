11 сентября 2022

Источник раскрыл итоговый результат Куйвашева на выборах губернатора

Источник: по итогам обработки почти 100% бюллетеней Куйвашев побеждает на выборах свердловского губернатора
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Николай Шульгинов и Евгений Куйвашев на пресс-подходе. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев одержал победу в первом туре Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

После обработки почти 100% бюллетеней действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одерживает победу на выборах главы региона с результатом 65,8%. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом подсчета голосов.

«Обработаны почти все протоколы. Предварительно результат Куйвашева составил 65,8%. Окончательная явка — примерно 25,8%», — поделился собеседник агентства, отметив, что за оставшееся время цифры могут незначительно измениться. Согласно неофициальным данным, второе место занял кандидат от КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев.

Вместе с Куйвашевым и Иваечвым в кампании участвовали еще три кандидата. Это представитель «Справедливой России», депутат Госдумы Андрей Кузнецов, кандидат от ЛДПР, депутат заксо Александр Каптюг и выдвиженец от «Новых людей», депутат Госдумы Александр Демин. Выборы губернатора Свердловской области состоялись 11 сентября с 8:00 до 20:00.

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После обработки почти 100% бюллетеней действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одерживает победу на выборах главы региона с результатом 65,8%. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом подсчета голосов. «Обработаны почти все протоколы. Предварительно результат Куйвашева составил 65,8%. Окончательная явка — примерно 25,8%», — поделился собеседник агентства, отметив, что за оставшееся время цифры могут незначительно измениться. Согласно неофициальным данным, второе место занял кандидат от КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. Вместе с Куйвашевым и Иваечвым в кампании участвовали еще три кандидата. Это представитель «Справедливой России», депутат Госдумы Андрей Кузнецов, кандидат от ЛДПР, депутат заксо Александр Каптюг и выдвиженец от «Новых людей», депутат Госдумы Александр Демин. Выборы губернатора Свердловской области состоялись 11 сентября с 8:00 до 20:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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