В Нижневартовске из-за командно-штабных учений перекрывают улицу

12 сентября 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

На время учений изменится схема движения общественного транспорта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из-за командно-штабных учений в Нижневартовске (ХМАО) 15 сентября перекрывают движение по улице Индустриальная. Об этом сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска. «В Нижневартовске в связи с запланированными командно-штабными учениями, которые проводятся под руководством оперативного штаба Югры, 15 сентября с 10 до 15 часов будет полностью перекрыто движение для транспортных средств по четной стороне улицы Индустриальной (от улицы 18-П до монумента «Покорителям Самотлора). Жителям города рекомендуется заблаговременно планировать маршрут своего движения и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в официальном сообщении городских властей. Также на время командно-штабных учений изменится схема движения общественного транспорта: Маршрут №5 : поселок «У Северной рощи» — улица Заводская — улица Рабочая — улица Лопарева — улица Ханты-Мансийская — улица Нововартовская — улица Героев Самотлора — улица Ленина (до улицы Салманова, 3) — улица Героев Самотлора — улица Мира — улица Индустриальная до пересечения улиц: Индустриальной и 18П (перед торговым центром «Новый Гулливер»). На данном перекрестке автобусы будут выполнять разворот и следовать в обратном направлении по маршруту.

: поселок «У Северной рощи» — улица Заводская — улица Рабочая — улица Лопарева — улица Ханты-Мансийская — улица Нововартовская — улица Героев Самотлора — улица Ленина (до улицы Салманова, 3) — улица Героев Самотлора — улица Мира — улица Индустриальная до пересечения улиц: Индустриальной и 18П (перед торговым центром «Новый Гулливер»). На данном перекрестке автобусы будут выполнять разворот и следовать в обратном направлении по маршруту. Маршрут №11 : конечная остановка УСЗН — улица 60 лет Октября — улица Дружбы Народов — улица Мира — улица Кузоваткина — улица Северная — улица Индустриальная до пересечения улиц: Индустриальной и 18П (перед торговым центром «Новый Гулливер»). На данном перекрестке автобусы будут выполнять разворот и следовать в обратном направлении по маршруту.

: конечная остановка УСЗН — улица 60 лет Октября — улица Дружбы Народов — улица Мира — улица Кузоваткина — улица Северная — улица Индустриальная до пересечения улиц: Индустриальной и 18П (перед торговым центром «Новый Гулливер»). На данном перекрестке автобусы будут выполнять разворот и следовать в обратном направлении по маршруту. Маршрут №30 при выезде из города Нижневартовска будет следовать по маршруту: улица Чапаева — улица Интернациональная — автодорога «Сургут — Нижневартовск» — далее по маршруту. В направлении от ГПЗ будет следовать по маршруту.

при выезде из города Нижневартовска будет следовать по маршруту: улица Чапаева — улица Интернациональная — автодорога «Сургут — Нижневартовск» — далее по маршруту. В направлении от ГПЗ будет следовать по маршруту. Маршрут №91 при выезде из города Нижневартовска будет следовать по маршруту: улица Чапаева — улица Интернациональная — автодорога «Сургут — Нижневартовск» — далее по маршруту. В направлении от СОНТ «Нефтяник» будет следовать по маршруту. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута в соцсетях возмутились оплатой проезда через терминал. В городе общественный транспорт переводится на безналичную оплату проезда, через установку специальных устройств — валидаторов. Размещенный в группе «Администрация Сургута» в социальной сети «ВКонтакте» пост об этом вызвал возмущенные комментарии сургутян.

Из-за командно-штабных учений в Нижневартовске (ХМАО) 15 сентября перекрывают движение по улице Индустриальная. Об этом сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска. «В Нижневартовске в связи с запланированными командно-штабными учениями, которые проводятся под руководством оперативного штаба Югры, 15 сентября с 10 до 15 часов будет полностью перекрыто движение для транспортных средств по четной стороне улицы Индустриальной (от улицы 18-П до монумента «Покорителям Самотлора). Жителям города рекомендуется заблаговременно планировать маршрут своего движения и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в официальном сообщении городских властей. Также на время командно-штабных учений изменится схема движения общественного транспорта: Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута в соцсетях возмутились оплатой проезда через терминал. В городе общественный транспорт переводится на безналичную оплату проезда, через установку специальных устройств — валидаторов. Размещенный в группе «Администрация Сургута» в социальной сети «ВКонтакте» пост об этом вызвал возмущенные комментарии сургутян.