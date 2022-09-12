В Кремле ответили на заявления Зеленского по переговорам

Песков: Россия продолжит добиваться поставленных целей в ходе спецоперации

12 сентября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков уточнил, что Россия будет продолжать достигать цели в ходе СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле ответили на заявления президента Украины Владимира Зеленского по переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — приводит его слова корреспондент URA.RU. Об этом Песков заявил в ходе пресс-кола. Таким образом, пресс-секретарь отреагировал на заявления Зеленского, что Украина не будет вести переговоры. Ранее Зеленский обиделся на РФ и отказался вести переговоры. Его обида связана с тем, что российская сторона ставит ультиматумы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры, но они и к чему не привели.

В Кремле ответили на заявления президента Украины Владимира Зеленского по переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — приводит его слова корреспондент URA.RU. Об этом Песков заявил в ходе пресс-кола. Таким образом, пресс-секретарь отреагировал на заявления Зеленского, что Украина не будет вести переговоры. Ранее Зеленский обиделся на РФ и отказался вести переговоры. Его обида связана с тем, что российская сторона ставит ультиматумы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры, но они и к чему не привели.