В Кремле ответили на заявления Зеленского по переговорам

Песков: Россия продолжит добиваться поставленных целей в ходе спецоперации
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© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, кремль, красная площадь, москва
Дмитрий Песков уточнил, что Россия будет продолжать достигать цели в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле ответили на заявления президента Украины Владимира Зеленского по переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — приводит его слова корреспондент URA.RU. Об этом Песков заявил в ходе пресс-кола. Таким образом, пресс-секретарь отреагировал на заявления Зеленского, что Украина не будет вести переговоры.

Ранее Зеленский обиделся на РФ и отказался вести переговоры. Его обида связана с тем, что российская сторона ставит ультиматумы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры, но они и к чему не привели.

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В Кремле ответили на заявления президента Украины Владимира Зеленского по переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — приводит его слова корреспондент URA.RU. Об этом Песков заявил в ходе пресс-кола. Таким образом, пресс-секретарь отреагировал на заявления Зеленского, что Украина не будет вести переговоры. Ранее Зеленский обиделся на РФ и отказался вести переговоры. Его обида связана с тем, что российская сторона ставит ультиматумы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры, но они и к чему не привели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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