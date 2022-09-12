В Кремле ответили на заявления Зеленского по переговорам

В Кремле ответили на заявления президента Украины Владимира Зеленского по переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — приводит его слова корреспондент URA.RU. Об этом Песков заявил в ходе пресс-кола. Таким образом, пресс-секретарь отреагировал на заявления Зеленского, что Украина не будет вести переговоры.
Ранее Зеленский обиделся на РФ и отказался вести переговоры. Его обида связана с тем, что российская сторона ставит ультиматумы.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры, но они и к чему не привели.
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В Кремле ответили на заявления президента Украины Владимира Зеленского по переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — приводит его слова корреспондент URA.RU. Об этом Песков заявил в ходе пресс-кола. Таким образом, пресс-секретарь отреагировал на заявления Зеленского, что Украина не будет вести переговоры. Ранее Зеленский обиделся на РФ и отказался вести переговоры. Его обида связана с тем, что российская сторона ставит ультиматумы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры, но они и к чему не привели.