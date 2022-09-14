Российские власти потратят резервные деньги на выкуп иностранных самолетов

14 сентября 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Власти РФ хотят предоставить кредиты отечественным авиаперевозчикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти РФ хотят потратить деньги их Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп самолетов иностранных лизингодателей. Для этого российским авиаперевозчикам хотят дать кредиты на 15 лет. «Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет ФНБ. Соответствующее письмо направленно 30 августа в 20 крупнейших авиакомпаний. Предполагается, что для выкупа они смогут получить средства ФНБ по ставке в 1,5% в течение 15 лет», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на письмо Минтранса. По данным журналистов, в Минтрансе хотят предварительно провести экспертизу возможных рисков. Общая сумма, которая понадобится на выкуп 500 самолетов, составляет около 20 млрд долларов. Ранее западные авиакомпании потребовали от России вернуть 500 самолетов иностранного производства. Минтранс предложил удерживать в России взятые в лизинг за рубежом иностранные самолеты и платить за них в национальной валюте, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин в свою очередь разрешил российским компаниям регистрировать права на иностранные авиалайнеры, находящиеся в лизинге, сообщает RT.

Власти РФ хотят потратить деньги их Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп самолетов иностранных лизингодателей. Для этого российским авиаперевозчикам хотят дать кредиты на 15 лет. «Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет ФНБ. Соответствующее письмо направленно 30 августа в 20 крупнейших авиакомпаний. Предполагается, что для выкупа они смогут получить средства ФНБ по ставке в 1,5% в течение 15 лет», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минтранса. По данным журналистов, в Минтрансе хотят предварительно провести экспертизу возможных рисков. Общая сумма, которая понадобится на выкуп 500 самолетов, составляет около 20 млрд долларов. Ранее западные авиакомпании потребовали от России вернуть 500 самолетов иностранного производства. Минтранс предложил удерживать в России взятые в лизинг за рубежом иностранные самолеты и платить за них в национальной валюте, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин в свою очередь разрешил российским компаниям регистрировать права на иностранные авиалайнеры, находящиеся в лизинге, сообщает RT.