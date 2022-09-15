Автомобиль Lada в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге перевернулся, когда его водитель вез двух восьмилетних мальчиков домой из школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
«За рулем отечественной автомашины находился 61-летний мужчина, имеющий стаж вождения 27 лет. Водитель пояснил, что около 12:30 забрал детей из школы и повез домой», — говорится в сообщении пресс-службы.
Когда мужчина проезжал перекресток на улице Победы, не заметил летевший на него Citroen. Во время столкновения Lada, в которой сидели два не пристегнутых ремнями мальчика, перевернулась. Детей увезли в ДГКБ №9.
Информация о происшествии поступила днем 15 сентября. В ГИБДД не уточнили, в каком состоянии находятся пострадавшие дети.
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