Полиция Екатеринбурга раскрыла детали ДТП с перевернувшимся авто, в котором сидели дети. Фото

В Екатеринбурге автомобиль с двумя мальчиками перевернулся, когда детей везли из школы домой
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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии с детьми Фото:

Автомобиль Lada в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге перевернулся, когда его водитель вез двух восьмилетних мальчиков домой из школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«За рулем отечественной автомашины находился 61-летний мужчина, имеющий стаж вождения 27 лет. Водитель пояснил, что около 12:30 забрал детей из школы и повез домой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Когда мужчина проезжал перекресток на улице Победы, не заметил летевший на него Citroen. Во время столкновения Lada, в которой сидели два не пристегнутых ремнями мальчика, перевернулась. Детей увезли в ДГКБ №9.

Информация о происшествии поступила днем 15 сентября. В ГИБДД не уточнили, в каком состоянии находятся пострадавшие дети.

Фото:
Фото:

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Автомобиль Lada в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге перевернулся, когда его водитель вез двух восьмилетних мальчиков домой из школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «За рулем отечественной автомашины находился 61-летний мужчина, имеющий стаж вождения 27 лет. Водитель пояснил, что около 12:30 забрал детей из школы и повез домой», — говорится в сообщении пресс-службы. Когда мужчина проезжал перекресток на улице Победы, не заметил летевший на него Citroen. Во время столкновения Lada, в которой сидели два не пристегнутых ремнями мальчика, перевернулась. Детей увезли в ДГКБ №9. Информация о происшествии поступила днем 15 сентября. В ГИБДД не уточнили, в каком состоянии находятся пострадавшие дети.
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