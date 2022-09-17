В Копейске Челябинской области эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Слава». Очевидцы сообщили URA.RU о задымлении.
«„Славу“ опять эвакуируют. Приехали несколько пожарных машин. Все говорят о задымлении, но пожара не видно», — рассказал URA.RU очевидец.
По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в ТРК произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Эвакуированы 150 человек.
«По прибытии первых подразделений было установлено — ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Благодаря слаженным действиям персонала здания до прибытия пожарных подразделений было эвакуировано около 150 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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