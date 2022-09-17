17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Копейске эвакуировали ТРК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные машины на стройплощадке главного объекта саммитов ШОС и БРИКС Челябинск, пожарная машина, пожарные машины, стройка шос
Сигнал оказался ложной сработкой сигнализации Фото:

В Копейске Челябинской области эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Слава». Очевидцы сообщили URA.RU о задымлении.

«„Славу“ опять эвакуируют. Приехали несколько пожарных машин. Все говорят о задымлении, но пожара не видно», — рассказал URA.RU очевидец.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в ТРК произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Эвакуированы 150 человек.

«По прибытии первых подразделений было установлено — ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Благодаря слаженным действиям персонала здания до прибытия пожарных подразделений было эвакуировано около 150 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Копейский пожарно-спасательный гарнизон отреагировал на сигнал

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В Копейске Челябинской области эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Слава». Очевидцы сообщили URA.RU о задымлении. «„Славу“ опять эвакуируют. Приехали несколько пожарных машин. Все говорят о задымлении, но пожара не видно», — рассказал URA.RU очевидец. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в ТРК произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Эвакуированы 150 человек. «По прибытии первых подразделений было установлено — ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Благодаря слаженным действиям персонала здания до прибытия пожарных подразделений было эвакуировано около 150 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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