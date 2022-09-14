Военком Сургута назвал сумму, которую получат семьи погибших в СВО из ХМАО

Семьи погибших в СВО из ХМАО получат по 16 миллионов рублей

Семьи погибших получат более 16 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семьям погибших на Украине во время спецоперации военнослужащих, которые подписывали контракт с Минобороны РФ, полагается выплата в размере 16 миллионов рублей и страховые компенсации. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Колядин.

«Родственники погибших участников спецоперации на Украине получат более 13 миллионов рублей на федеральном уровне. А еще плюсом идет выплата от округа [ХМАО], которая составляет три миллиона рублей. А еще выплаты от страховой компании. Все военнослужащие застрахованы в компании „Согаз“», — уточнил Колядин.

Кроме этого, выплаты положены военным, получившим ранение во время участия в спецоперации на Украине. «Что же касается раненых, то они получают три миллиона по федеральной программе и еще от миллиона до трех — от правительства округа. Также им положена медицинская реабилитация и бесплатные путевки в санатории страны», — добавил Колядин.

Ранее URA.RU сообщало, что добровольцам, принимающим участие в спецоперации, власти ХМАО назначили единовременную выплату. Всем подписавшим контракт полагается по 500 тысяч рублей. Деньги переводятся двумя частями.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима. Как сообщил президент России Владимир Путин, основные задачи спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. А также освобождение жителей Луганска и Донецка от гнета националистических военных подразделений ВСУ.