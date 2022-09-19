В годовщину стрельбы в пермском университете заработал телефон доверия

20 сентября 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Год назад во время стрельбы в университете погибли 6 человек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском классическом университете в годовщину трагических событий — стрельбы в кампусе, заработал бесплатный анонимный телефон доверия. Информацию об этом опубликовала пресс-служба университета в официальном telegram-канале. «Помочь тем, кому необходимо получить поддержку или выговориться, готовы волонтеры психологического центра ПГНИУ по телефону 239-67-76. Также, работает бесплатный анонимный телефон доверия: 8-800-2000-122. Нужно просто сказать кодовое слово — «Мой университет», — сообщается в посте. Также, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников и Президент ПГНИУ Владимир Маланин поблагодарили пермяков, которые поддерживали ВУЗ и студентов: «Летопись Пермского университета продолжается благодаря искренней поддержке каждого из вас, каждого, кто считает Alma Mater вторым домом. Мы все — Пермский университет!». Год назад студент университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории кампуса Пермского госуниверситета. В результате погибли шесть человек, десятки были ранены. URA.RU выкладывало фоторепортаж о том, что происходит в университете год спустя. Семья Бекмансурова уехала из города и продала квартиру. Также, выяснилось, что скончался один из потерпевших по делу о нападении.

В Пермском классическом университете в годовщину трагических событий — стрельбы в кампусе, заработал бесплатный анонимный телефон доверия. Информацию об этом опубликовала пресс-служба университета в официальном telegram-канале. «Помочь тем, кому необходимо получить поддержку или выговориться, готовы волонтеры психологического центра ПГНИУ по телефону 239-67-76. Также, работает бесплатный анонимный телефон доверия: 8-800-2000-122. Нужно просто сказать кодовое слово — «Мой университет», — сообщается в посте. Также, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников и Президент ПГНИУ Владимир Маланин поблагодарили пермяков, которые поддерживали ВУЗ и студентов: «Летопись Пермского университета продолжается благодаря искренней поддержке каждого из вас, каждого, кто считает Alma Mater вторым домом. Мы все — Пермский университет!». Год назад студент университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории кампуса Пермского госуниверситета. В результате погибли шесть человек, десятки были ранены. URA.RU выкладывало фоторепортаж о том, что происходит в университете год спустя. Семья Бекмансурова уехала из города и продала квартиру. Также, выяснилось, что скончался один из потерпевших по делу о нападении.