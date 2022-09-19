Свердловский депутат Госдумы: политика Германии напоминает метания невесты-истерички

Депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала Германию подумать о запуске «Северного потока — 2»

20 сентября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева призвала «немецких партнеров» задуматься Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева сравнила политику Германии с невестами-истеричками. Такое заявление она сделала в своем telegram-канале. «Политика Германии все больше напоминает метания засидевшейся в девках невесты-истерички. Так, по сообщению Reuters, немецкие операторы подали заявки на возобновление поставок по „Северному потоку“ — впервые со 2 сентября, когда единственную турбину остановили из-за неисправности. Все это на фоне недавнего заявления, что Германия никогда не запустит „Северный поток — 2“ из-за потери доверия к России», — написала Рябцева. По словам депутата, Германия сражается с логикой и разумом. «Сегодня глава МИД Германии многозначительно ляпнула: „Мы находимся в состоянии войны“. С этим невозможно спорить. Потому что Германия действительно более полугода сражается с логикой и разумом, стреляя себе поочередно то в одну ногу, то в другую. Россия готова запустить „Северный поток — 2“ хоть завтра, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Думайте, дорогие „немецкие партнеры“. На дворе сентябрь, в Австрии уже выпал первый снег», — резюмировала она. Ранее агентство писало, что депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева призвала россиян объединиться для борьбы с «украинским фашизмом» после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка.

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева сравнила политику Германии с невестами-истеричками. Такое заявление она сделала в своем telegram-канале. «Политика Германии все больше напоминает метания засидевшейся в девках невесты-истерички. Так, по сообщению Reuters, немецкие операторы подали заявки на возобновление поставок по „Северному потоку“ — впервые со 2 сентября, когда единственную турбину остановили из-за неисправности. Все это на фоне недавнего заявления, что Германия никогда не запустит „Северный поток — 2“ из-за потери доверия к России», — написала Рябцева. По словам депутата, Германия сражается с логикой и разумом. «Сегодня глава МИД Германии многозначительно ляпнула: „Мы находимся в состоянии войны“. С этим невозможно спорить. Потому что Германия действительно более полугода сражается с логикой и разумом, стреляя себе поочередно то в одну ногу, то в другую. Россия готова запустить „Северный поток — 2“ хоть завтра, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Думайте, дорогие „немецкие партнеры“. На дворе сентябрь, в Австрии уже выпал первый снег», — резюмировала она. Ранее агентство писало, что депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева призвала россиян объединиться для борьбы с «украинским фашизмом» после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка.