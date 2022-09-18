Свердловский депутат Госдумы призвала россиян объединиться для борьбы с фашизмом на Украине

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева призвала россиян объединиться для борьбы с «украинским фашизмом» после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Каждый из нас должен делать для фронта, для победы над украинским фашизмом все, что в его силах. Потому что это абсолютное зло, которое должно быть уничтожено физически», — заявила Рябцева.
Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ обстреляли площадь Бакинских комиссаров в Донецке. В результате ударов погибло 13 мирных жителей, среди которых двое детей.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима и нацбатов.
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