18 сентября 2022

Свердловский депутат Госдумы призвала россиян объединиться для борьбы с фашизмом на Украине

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Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, рябцева жанна
Жанна Рябцева призвала россиян объединиться в борьбе с фашизмом на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева призвала россиян объединиться для борьбы с «украинским фашизмом» после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый из нас должен делать для фронта, для победы над украинским фашизмом все, что в его силах. Потому что это абсолютное зло, которое должно быть уничтожено физически», — заявила Рябцева.

Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ обстреляли площадь Бакинских комиссаров в Донецке. В результате ударов погибло 13 мирных жителей, среди которых двое детей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима и нацбатов.

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Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева призвала россиян объединиться для борьбы с «украинским фашизмом» после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Каждый из нас должен делать для фронта, для победы над украинским фашизмом все, что в его силах. Потому что это абсолютное зло, которое должно быть уничтожено физически», — заявила Рябцева. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ обстреляли площадь Бакинских комиссаров в Донецке. В результате ударов погибло 13 мирных жителей, среди которых двое детей. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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