Лидер коммунального клана обматерил вице-мэра Екатеринбурга на заседании гордумы. Видео

Депутат Александр Колесников обматерил вице-мэра Екатеринбурга на заседании гордумы

20 сентября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ноженко впервые столкнулся со столь жесткой публичной критикой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, один из фронтменов большого коммунального холдинга (хотя формально он директор только одной УК — «РЭМП Железнодорожного района»), на заседании резко раскритиковал вице-мэра по торговле Дмитрия Ноженко — с использованием ненормативной лексики. Поводом стало недовольство Колесникова размещением киосков на землях многоэтажек. «Почему вы все-таки не хотите регулировать вынос нестационарных торговых объектов с территорий жилых домов, которые установлены согласно постановлению главы города?» — спросил у Ноженко Колесников. Чиновник объяснил, что сейчас тема прорабатывается с областным кабмином в лице мингосимущества (МУГИСО). «При чем здесь МУГИСО? [Киоски размещаются ведь] на территории города. <…> *****, а почему город-то тогда размещает [киоски]? Город размещал, город и убирает пусть», — парировал депутат. Ответ Ноженко, что мэрия не может выносить объекты с территорий домов, то есть с частной территории, депутата не устроил: «[Так] вы [же] разместили [эти киоски]! За собой подотрите, *****. Вы разместили, город, район разместил — согласно вашему постановлению». Новость по теме Власти Екатеринбурга запустили передел рынка, подконтрольного авторитетному бизнесу «Мне после вашей реплики просто уйти с трибуны? Вы измените тональность для начала. Я вам не то слово, которые вы называете», — вспылил уже Ноженко. «Это вы измените тональность, когда депутат указывает на вашу некомпетентность. Одни отписки», — сказал Колесников. Перепалку завершил спикер думы Игорь Володин. Выпад Колесникова в адрес Ноженко хоть и был спланирован, не может свидетельствовать о конфликте с вице-мэром всей авторитетной группы, объяснил корреспонденту один из депутатов. «Это частная история Колесникова. И его можно понять. Он полтора года ходит к Ноженко с этим вопросом, но проблема не решается. Киоски питаются от сетей его [Колесникова] домов, там постоянно бегают крысы», — объяснил собеседник. Также он допустил, что скандал станет темой отдельного совещания у мэра Алексея Орлова (возможно, этого и добивался Колесников). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, один из фронтменов большого коммунального холдинга (хотя формально он директор только одной УК — «РЭМП Железнодорожного района»), на заседании резко раскритиковал вице-мэра по торговле Дмитрия Ноженко — с использованием ненормативной лексики. Поводом стало недовольство Колесникова размещением киосков на землях многоэтажек. «Почему вы все-таки не хотите регулировать вынос нестационарных торговых объектов с территорий жилых домов, которые установлены согласно постановлению главы города?» — спросил у Ноженко Колесников. Чиновник объяснил, что сейчас тема прорабатывается с областным кабмином в лице мингосимущества (МУГИСО). «При чем здесь МУГИСО? [Киоски размещаются ведь] на территории города. <…> *****, а почему город-то тогда размещает [киоски]? Город размещал, город и убирает пусть», — парировал депутат. Ответ Ноженко, что мэрия не может выносить объекты с территорий домов, то есть с частной территории, депутата не устроил: «[Так] вы [же] разместили [эти киоски]! За собой подотрите, *****. Вы разместили, город, район разместил — согласно вашему постановлению». «Мне после вашей реплики просто уйти с трибуны? Вы измените тональность для начала. Я вам не то слово, которые вы называете», — вспылил уже Ноженко. «Это вы измените тональность, когда депутат указывает на вашу некомпетентность. Одни отписки», — сказал Колесников. Перепалку завершил спикер думы Игорь Володин. Выпад Колесникова в адрес Ноженко хоть и был спланирован, не может свидетельствовать о конфликте с вице-мэром всей авторитетной группы, объяснил корреспонденту один из депутатов. «Это частная история Колесникова. И его можно понять. Он полтора года ходит к Ноженко с этим вопросом, но проблема не решается. Киоски питаются от сетей его [Колесникова] домов, там постоянно бегают крысы», — объяснил собеседник. Также он допустил, что скандал станет темой отдельного совещания у мэра Алексея Орлова (возможно, этого и добивался Колесников).