Пермякам оторвало головы после страшной аварии

В Перми водитель Mitsubishi спровоцировал смертельное ДТП с двумя погибшими

Спасателям пришлось разрезать корпус автомобиля, чтобы извлечь тела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ночью с 16 на 17 сентября в Орджоникидзевском районе Перми при столкновении автомобиля с деревом погибли два человека. Водителю и пассажиру оторвало головы, при владельце авто был пистолет, — сообщают СМИ.

«Водитель Mitsubishi Lancer пытался скрыться от преследования инспекторов ГИБДД, не вписался в поворот и врезался в дерево. Веткой ивы иномарке снесло крышу, водитель и пассажир буквально остались без голов. При водителе обнаружили пистолет Макарова, кобуру и ключи от наручников», — раскрывает подробности портал 59.ru со ссылкой на источник в службе спасения. Также он предполагает, что водитель мог планировать использовать оружие для стрельбы по патрульной машине.

Ранее URA.RU сообщало, что родственница погибших заявляла, что мужчины употребляли алкоголь. У водителя осталась жена и ребенок.