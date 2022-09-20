Екатеринбурженка утверждала, что вместе с ней орудовал ее друг, но сотрудники ЧОП никого не нашли Фото: depositphotos.com

Екатеринбурженка попыталась ограбить цветочный павильон, по ее словам, вместе с ней орудовал друг. Однако, приехавшие на место происшествия сотрудники охранной организации, кроме девушки в киоске никого не нашли. Об этом рассказали сотрудники ЧОП «Сова».

«В цветочном павильоне сработала сигнализация. Прибывшая на место опергруппа задержала девушку — та, завидев подъезжающую машину охраны, бросилась убегать. После она утверждала, что внутри орудует ее приятель», — сообщили в сообществе «СОВА|Cистемы безопасности ЕКБ».

Осмотрев помещение и камеры видеонаблюдения, сотрудники ЧОП пришли к выводу, что девушка одна пыталась ограбить цветочный павильон. Задержанную екатеринбурженку передали в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Обновлено в 23:58: «Это произошла еще 10 августа», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Однако, чем завершилась эта история — пояснить не смогли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге двое неизвестных мужчин ночью проникли в табачный магазин и забрали товар. Ущерб оценивается в 70 тысяч рублей.