В Екатеринбурге девушка ограбила киоск с воображаемым другом. Видео

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Екатеринбурженка утверждала, что вместе с ней орудовал ее друг, но сотрудники ЧОП никого не нашли Фото:

Екатеринбурженка попыталась ограбить цветочный павильон, по ее словам, вместе с ней орудовал друг. Однако, приехавшие на место происшествия сотрудники охранной организации, кроме девушки в киоске никого не нашли. Об этом рассказали сотрудники ЧОП «Сова».

«В цветочном павильоне сработала сигнализация. Прибывшая на место опергруппа задержала девушку — та, завидев подъезжающую машину охраны, бросилась убегать. После она утверждала, что внутри орудует ее приятель», — сообщили в сообществе «СОВА|Cистемы безопасности ЕКБ».

Осмотрев помещение и камеры видеонаблюдения, сотрудники ЧОП пришли к выводу, что девушка одна пыталась ограбить цветочный павильон. Задержанную екатеринбурженку передали в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Обновлено в 23:58: «Это произошла еще 10 августа», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Однако, чем завершилась эта история — пояснить не смогли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге двое неизвестных мужчин ночью проникли в табачный магазин и забрали товар. Ущерб оценивается в 70 тысяч рублей.

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Екатеринбурженка попыталась ограбить цветочный павильон, по ее словам, вместе с ней орудовал друг. Однако, приехавшие на место происшествия сотрудники охранной организации, кроме девушки в киоске никого не нашли. Об этом рассказали сотрудники ЧОП «Сова». «В цветочном павильоне сработала сигнализация. Прибывшая на место опергруппа задержала девушку — та, завидев подъезжающую машину охраны, бросилась убегать. После она утверждала, что внутри орудует ее приятель», — сообщили в сообществе «СОВА|Cистемы безопасности ЕКБ». Осмотрев помещение и камеры видеонаблюдения, сотрудники ЧОП пришли к выводу, что девушка одна пыталась ограбить цветочный павильон. Задержанную екатеринбурженку передали в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Обновлено в 23:58: «Это произошла еще 10 августа», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Однако, чем завершилась эта история — пояснить не смогли. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге двое неизвестных мужчин ночью проникли в табачный магазин и забрали товар. Ущерб оценивается в 70 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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