На ПО «Маяк» из Озерска подали иск на полмиллиарда рублей

На ПО «Маяк» из Озерска подали в суд иск на полмиллиарда рублей

С комбината «Маяк» пытаются взыскать полмиллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комбинат «Маяк» из Озерска (Челябинская область) выступает ответчиком по иску ряда юридических и физлиц на сумму свыше полумиллиарда рублей. Как следует из картотеки дел арбитражного суда региона, очередное заседание назначено на 17 октября.

«Акционерное общество „Неолант“, г. Москва, 10 июня 2021 года обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к предприятию „Производственное объединение ‚Маяк‘“, г. Озерск. Сумма взыскания 558 640 741 рублей 96 копеек», — указала судья в определении суда.

За прошедшее время количество истцов стало больше. В настоящее время их пять. Кроме «Неоланта», это два коммерческих банка, озерская компания «Уралстройэнерго» и гражданин Валерий Борисов.

В адрес всех участников судебного процесса URA.RU выслал запросы с просьбой раскрыть предмет спора. Полученные ответы сводятся к тому, что компании не могут сообщить подробности. Руководитель пресс-службы банка «Держава» Ольга Кучерова уточнила, что учреждение связано подпиской о неразглашении. Судебные заседания, по данным собеседницы URA.RU, проходят в закрытом режиме в связи с наличием гостайны.