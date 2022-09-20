20 сентября 2022

В свердловском оперштабе рассказали, как закрывать COVID-больничные

При появлении симптомов COVID-19 свердловчане могут обратиться на горячую линию «122»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Боровик в МСЧ-70. Поликлиническое отделение. Екатеринбург, больничный лист
Лист нетрудоспособности можно заказать по телефону Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Больничный при отсутствии симптомов новой коронавирусной инфекции свердловчане могут закрыть дистанционно, не сдавая ПЦР-тест. Лист нетрудоспособности можно заказать по телефону и получить доставкой на дом. Об этом URA.RU рассказали в оперштабе по Свердловской области.

«При появлении симптомов COVID-19 можно обратиться на горячую линию „122“ или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности сроком на семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется. Если через семь дней самочувствие нормализуется и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно. Больничный для контактных лиц будет закрыт дистанционно автоматически, также через семь дней, продлить его не могут», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что свердловский минздрав изменил порядок лечения больных коронавирусом. Больничные листы начали закрывать дистанционно, а для контактирующих с COVID-зараженными отменили обязательную изоляцию. В оперштабе отметили, что это было сделано ради снижения нагрузки на медучреждения.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Больничный при отсутствии симптомов новой коронавирусной инфекции свердловчане могут закрыть дистанционно, не сдавая ПЦР-тест. Лист нетрудоспособности можно заказать по телефону и получить доставкой на дом. Об этом URA.RU рассказали в оперштабе по Свердловской области. «При появлении симптомов COVID-19 можно обратиться на горячую линию „122“ или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности сроком на семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется. Если через семь дней самочувствие нормализуется и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно. Больничный для контактных лиц будет закрыт дистанционно автоматически, также через семь дней, продлить его не могут», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловский минздрав изменил порядок лечения больных коронавирусом. Больничные листы начали закрывать дистанционно, а для контактирующих с COVID-зараженными отменили обязательную изоляцию. В оперштабе отметили, что это было сделано ради снижения нагрузки на медучреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...