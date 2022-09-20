В свердловском оперштабе рассказали, как закрывать COVID-больничные

При появлении симптомов COVID-19 свердловчане могут обратиться на горячую линию «122»

21 сентября 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Лист нетрудоспособности можно заказать по телефону Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Больничный при отсутствии симптомов новой коронавирусной инфекции свердловчане могут закрыть дистанционно, не сдавая ПЦР-тест. Лист нетрудоспособности можно заказать по телефону и получить доставкой на дом. Об этом URA.RU рассказали в оперштабе по Свердловской области. «При появлении симптомов COVID-19 можно обратиться на горячую линию „122“ или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности сроком на семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется. Если через семь дней самочувствие нормализуется и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно. Больничный для контактных лиц будет закрыт дистанционно автоматически, также через семь дней, продлить его не могут», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловский минздрав изменил порядок лечения больных коронавирусом. Больничные листы начали закрывать дистанционно, а для контактирующих с COVID-зараженными отменили обязательную изоляцию. В оперштабе отметили, что это было сделано ради снижения нагрузки на медучреждения.

Больничный при отсутствии симптомов новой коронавирусной инфекции свердловчане могут закрыть дистанционно, не сдавая ПЦР-тест. Лист нетрудоспособности можно заказать по телефону и получить доставкой на дом. Об этом URA.RU рассказали в оперштабе по Свердловской области. «При появлении симптомов COVID-19 можно обратиться на горячую линию „122“ или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности сроком на семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется. Если через семь дней самочувствие нормализуется и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно. Больничный для контактных лиц будет закрыт дистанционно автоматически, также через семь дней, продлить его не могут», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловский минздрав изменил порядок лечения больных коронавирусом. Больничные листы начали закрывать дистанционно, а для контактирующих с COVID-зараженными отменили обязательную изоляцию. В оперштабе отметили, что это было сделано ради снижения нагрузки на медучреждения.