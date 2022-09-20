В свердловском оперштабе рассказали, как закрывать COVID-больничные

Больничный при отсутствии симптомов новой коронавирусной инфекции свердловчане могут закрыть дистанционно, не сдавая ПЦР-тест. Лист нетрудоспособности можно заказать по телефону и получить доставкой на дом. Об этом URA.RU рассказали в оперштабе по Свердловской области.
«При появлении симптомов COVID-19 можно обратиться на горячую линию „122“ или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности сроком на семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется. Если через семь дней самочувствие нормализуется и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно. Больничный для контактных лиц будет закрыт дистанционно автоматически, также через семь дней, продлить его не могут», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что свердловский минздрав изменил порядок лечения больных коронавирусом. Больничные листы начали закрывать дистанционно, а для контактирующих с COVID-зараженными отменили обязательную изоляцию. В оперштабе отметили, что это было сделано ради снижения нагрузки на медучреждения.
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