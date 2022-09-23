Беженка из Донбасса помогает проводить референдум в ХМАО

24 сентября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Юлия Котлярова уже проголосовала на референдуме по присоединению Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эвакуированная из ДНР в 2014 году Юлия Котлярова помогает в проведении референдума по присоединению Донбасса в Югре. Она участвует в организации выездного голосования для беженцев, которые проживают в городе Покачи. Об этом URA.RU сообщила сама женщина. В Покачах проживают 40 беженцев из Донбасса. И за первый день голосования на референдуме в нем уже приняло участие 10 человек. «Мы имеем право голосовать, все кто с 2014 года приехали на территорию РФ. Я проголосовала за присоединение Донбасса к России, потому что хочу, чтобы моя семья, которые там осталась, родные, близкие жили также хорошо и защищено, как я. В мире, в спокойствии. Они этого достойны, они это заслужили», — считает Котлярова. В 2014 году женщина была вынуждена покинуть село Гранитное в Донецкой области после начала военного конфликта. После переезда в Покачи, она устроилась на работу в библиотеку и уже считает Югру своим домом. «Тогда все только начиналось. Были обстрелы, взрывы, но они гремели в 10-15 километрах от дома. А сейчас люди живут, когда снаряды падают буквально в 100 метрах от них. Я это даже себе представить не могу!», — поделилась своими эмоциями Котлярова. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО началось выездное голосование на референдуме по присоединению Донбасса. Оно продлится с 23 по 26 сентября, а 27 сентября принять в нем участие будет возможно на стационарных участках в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украине, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий голосуют по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эвакуированная из ДНР в 2014 году Юлия Котлярова помогает в проведении референдума по присоединению Донбасса в Югре. Она участвует в организации выездного голосования для беженцев, которые проживают в городе Покачи. Об этом URA.RU сообщила сама женщина. В Покачах проживают 40 беженцев из Донбасса. И за первый день голосования на референдуме в нем уже приняло участие 10 человек. «Мы имеем право голосовать, все кто с 2014 года приехали на территорию РФ. Я проголосовала за присоединение Донбасса к России, потому что хочу, чтобы моя семья, которые там осталась, родные, близкие жили также хорошо и защищено, как я. В мире, в спокойствии. Они этого достойны, они это заслужили», — считает Котлярова. В 2014 году женщина была вынуждена покинуть село Гранитное в Донецкой области после начала военного конфликта. После переезда в Покачи, она устроилась на работу в библиотеку и уже считает Югру своим домом. «Тогда все только начиналось. Были обстрелы, взрывы, но они гремели в 10-15 километрах от дома. А сейчас люди живут, когда снаряды падают буквально в 100 метрах от них. Я это даже себе представить не могу!», — поделилась своими эмоциями Котлярова. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО началось выездное голосование на референдуме по присоединению Донбасса. Оно продлится с 23 по 26 сентября, а 27 сентября принять в нем участие будет возможно на стационарных участках в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украине, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий голосуют по вопросу вхождения регионов в состав РФ.