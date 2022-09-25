Доброволец из ХМАО едет на Донбасс, считая, что Россия не имеет права проиграть

26 сентября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Мужчина хочет помочь своей стране, считая, что Россия не имеет права проиграть Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Нижневартовска Алексей Ващенко решил отправиться на спецоперацию добровольцем по контракту. Мужчина хочет помочь стране, считая, что Россия не имеет права проиграть. Об этом корреспонденту агентства рассказал сам Ващенко. «Родину нужно защищать, нашим войскам нужно помогать. Говоря простым языком, мы не имеем права проиграть. Наша страна — это наша будущее, мы должны ее отстоять», — поделился во время разговора с корреспондентом агентства доброволец. Мужчина отслужил срочную службу в пехоте в 2011 году на Кавказе, был младшим сержантом и заместителем командира взвода. Сейчас он является участником организации «Спецназовское братство». «До отправки есть немного времени, сейчас тренируюсь. Еще с самого начала понимал, что нужно ехать и помогать, вопрос был только когда. Родные, конечно, переживают, но понимают, если я сейчас не пойду, еще кто-то не пойдет, потом еще человек десять не поедут. Так нельзя», — делится Ващенко. Ранее URA.RU сообщало, что отец из ХМАО провожает сына-добровольца на Донбасс во второй раз. Мужчина рассказал свою историю агентству, стоя в очереди на контрольную явку в мобилизационном пункте. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. Призыву подлежат только граждане из запаса. Прежде всего это те, кто служил в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам президента России, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Нижневартовска Алексей Ващенко решил отправиться на спецоперацию добровольцем по контракту. Мужчина хочет помочь стране, считая, что Россия не имеет права проиграть. Об этом корреспонденту агентства рассказал сам Ващенко. «Родину нужно защищать, нашим войскам нужно помогать. Говоря простым языком, мы не имеем права проиграть. Наша страна — это наша будущее, мы должны ее отстоять», — поделился во время разговора с корреспондентом агентства доброволец. Мужчина отслужил срочную службу в пехоте в 2011 году на Кавказе, был младшим сержантом и заместителем командира взвода. Сейчас он является участником организации «Спецназовское братство». «До отправки есть немного времени, сейчас тренируюсь. Еще с самого начала понимал, что нужно ехать и помогать, вопрос был только когда. Родные, конечно, переживают, но понимают, если я сейчас не пойду, еще кто-то не пойдет, потом еще человек десять не поедут. Так нельзя», — делится Ващенко. Ранее URA.RU сообщало, что отец из ХМАО провожает сына-добровольца на Донбасс во второй раз. Мужчина рассказал свою историю агентству, стоя в очереди на контрольную явку в мобилизационном пункте. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. Призыву подлежат только граждане из запаса. Прежде всего это те, кто служил в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам президента России, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.