26 сентября 2022

Гознак заявил, что санкции не повлияют на его работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Пермь, гознак, гознак печатная фабрика
В Гознаке рассказали, что у них нет контрагентов в Великобритании Фото:

Пермская фабрика «Гознак» попала под новые санкции Великобритании. На предприятии заявили, что экономические ограничения никак не затронут производственный процесс.

«У компании нет контрагентов в Великобритании, которые могли бы оказать существенное влияние на производство», — передает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Для фабрики принципиальным остается высокая технологическая независимость от внешних факторов, отметили в компании.

Предприятия Гознака в Перми и Краснокамске продолжают свою работу. Великобритания ввела санкции в отношении России из-за проходящих на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей референдумов.

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Пермская фабрика «Гознак» попала под новые санкции Великобритании. На предприятии заявили, что экономические ограничения никак не затронут производственный процесс. «У компании нет контрагентов в Великобритании, которые могли бы оказать существенное влияние на производство», — передает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Для фабрики принципиальным остается высокая технологическая независимость от внешних факторов, отметили в компании. Предприятия Гознака в Перми и Краснокамске продолжают свою работу. Великобритания ввела санкции в отношении России из-за проходящих на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей референдумов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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