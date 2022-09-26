Гознак заявил, что санкции не повлияют на его работу

Пермская фабрика «Гознак» попала под новые санкции Великобритании. На предприятии заявили, что экономические ограничения никак не затронут производственный процесс.
«У компании нет контрагентов в Великобритании, которые могли бы оказать существенное влияние на производство», — передает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Для фабрики принципиальным остается высокая технологическая независимость от внешних факторов, отметили в компании.
Предприятия Гознака в Перми и Краснокамске продолжают свою работу. Великобритания ввела санкции в отношении России из-за проходящих на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей референдумов.
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