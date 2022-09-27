ОНФ нашел ошибки при мобилизации в ХМАО

На горячую линию ОНФ поступило 300 жалоб на мобилизацию в ХМАО

28 сентября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Ошибки при мобилизации исправляет ОНФ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На горячую линию ОНФ в ХМАО поступило порядка 300 обращений с жалобами на мобилизацию. Об этом сообщается в telegram-канале регионального отделения «Общероссийского народного фронта». «Мы беремся за самые сложные вопросы, которые требуют быстрого вмешательства. Призывают человека с онкологическим заболеванием без медкомиссии. Повестка — отцу трех малолетних детей, а жена беременна четвертым. Повестка — единственному сыну матери, страдающей серьезным недугом», — приводятся слова руководителя регионального исполкома ОНФ Виктора Снисаренко. Уже четыре человека при помощи общественников получили отсрочку. IT-шник из Ханты-Мансийска получил время, чтобы дождаться «брони» от предприятия. Мобилизованный из Когалыма — остался дома по возрасту. ОНФ сообщает и про другие истории мобилизационной кампании, когда люди, имеющие отсрочку, готовы отправиться для участия в спецоперации на Украине. Например, югорчанин, у которого жена является инвалидом, а ребенку не исполнился еще год, настоял на отправке в войска. Ранее URA.RU сообщало, что В Югре частичная мобилизация будет продолжаться около месяца до полной комплектации наряда, назначенного региону. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На горячую линию ОНФ в ХМАО поступило порядка 300 обращений с жалобами на мобилизацию. Об этом сообщается в telegram-канале регионального отделения «Общероссийского народного фронта». «Мы беремся за самые сложные вопросы, которые требуют быстрого вмешательства. Призывают человека с онкологическим заболеванием без медкомиссии. Повестка — отцу трех малолетних детей, а жена беременна четвертым. Повестка — единственному сыну матери, страдающей серьезным недугом», — приводятся слова руководителя регионального исполкома ОНФ Виктора Снисаренко. Уже четыре человека при помощи общественников получили отсрочку. IT-шник из Ханты-Мансийска получил время, чтобы дождаться «брони» от предприятия. Мобилизованный из Когалыма — остался дома по возрасту. ОНФ сообщает и про другие истории мобилизационной кампании, когда люди, имеющие отсрочку, готовы отправиться для участия в спецоперации на Украине. Например, югорчанин, у которого жена является инвалидом, а ребенку не исполнился еще год, настоял на отправке в войска. Ранее URA.RU сообщало, что В Югре частичная мобилизация будет продолжаться около месяца до полной комплектации наряда, назначенного региону. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.