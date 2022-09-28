Свердловский депутат Госдумы заявила, что Запад скрипит зубами из-за присоединения ДНР к РФ

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева заявила, что Запад злиться на Россию из-за присоединения Донбасса. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Донбасс, добро пожаловать домой. Как бы ни скрипели зубами „западные партнеры“, искреннее желание граждан бывшей Украины всеми силами уйти от нацистского киевского режима очевидно», — написала Рябцева.
Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России проходили с 23 по 27 сентября. Глава Донецкой Народной Республики Пушилин озвучил результаты референдума о вхождении ДНР в состав РФ. По его словам, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Ранее Жанна Рябцева, комментируя референдумы о вхождении освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, заявила, что Запад и НАТО «. разбудили русского медведя»
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