28 сентября 2022

Свердловский депутат Госдумы заявила, что Запад скрипит зубами из-за присоединения ДНР к РФ

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Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, рябцева жанна
Жанна Рябцева прокомментировала присоединение Донбасса к РФ (фото из архива) Фото:

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева заявила, что Запад злиться на Россию из-за присоединения Донбасса. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Донбасс, добро пожаловать домой. Как бы ни скрипели зубами „западные партнеры“, искреннее желание граждан бывшей Украины всеми силами уйти от нацистского киевского режима очевидно», — написала Рябцева.

Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России проходили с 23 по 27 сентября. Глава Донецкой Народной Республики Пушилин озвучил результаты референдума о вхождении ДНР в состав РФ. По его словам, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Ранее Жанна Рябцева, комментируя референдумы о вхождении освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, заявила, что Запад и НАТО « разбудили русского медведя».

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Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева заявила, что Запад злиться на Россию из-за присоединения Донбасса. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Донбасс, добро пожаловать домой. Как бы ни скрипели зубами „западные партнеры“, искреннее желание граждан бывшей Украины всеми силами уйти от нацистского киевского режима очевидно», — написала Рябцева. Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России проходили с 23 по 27 сентября. Глава Донецкой Народной Республики Пушилин озвучил результаты референдума о вхождении ДНР в состав РФ. По его словам, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Ранее Жанна Рябцева, комментируя референдумы о вхождении освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, заявила, что Запад и НАТО « разбудили русского медведя».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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