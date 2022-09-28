Свердловский депутат Госдумы заявила, что Запад скрипит зубами из-за присоединения ДНР к РФ

29 сентября 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева прокомментировала присоединение Донбасса к РФ (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева заявила, что Запад злиться на Россию из-за присоединения Донбасса. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Донбасс, добро пожаловать домой. Как бы ни скрипели зубами „западные партнеры“, искреннее желание граждан бывшей Украины всеми силами уйти от нацистского киевского режима очевидно», — написала Рябцева. Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России проходили с 23 по 27 сентября. Глава Донецкой Народной Республики Пушилин озвучил результаты референдума о вхождении ДНР в состав РФ. По его словам, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Ранее Жанна Рябцева, комментируя референдумы о вхождении освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, заявила, что Запад и НАТО « разбудили русского медведя».

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева заявила, что Запад злиться на Россию из-за присоединения Донбасса. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Донбасс, добро пожаловать домой. Как бы ни скрипели зубами „западные партнеры“, искреннее желание граждан бывшей Украины всеми силами уйти от нацистского киевского режима очевидно», — написала Рябцева. Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России проходили с 23 по 27 сентября. Глава Донецкой Народной Республики Пушилин озвучил результаты референдума о вхождении ДНР в состав РФ. По его словам, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Ранее Жанна Рябцева, комментируя референдумы о вхождении освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, заявила, что Запад и НАТО « разбудили русского медведя».