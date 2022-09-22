Жанна Рябцева эмоционально высказалась о референдуме и частичной мобилизации (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева, комментируя референдумы о вхождении освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях к России, заявила, что Запад и НАТО «разбудили русского медведя». Жанна опубликовала видео в своем telegram-канале.

«Сегодня ЛДНР, Херсонская и Запорожские области обращаются к России, чтобы провести референдумы, потому что они устали восемь лет находиться под гнетом фашистов. <…> Сегодня с нами воюют НАТО и Запад. У них никогда не получится убивать русских. Сегодня, как говорят, они разбудили русского медведя. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь мирному населению», — сказала Рябцева.

Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек. По его словам, мобилизация предусматривает призыв тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Студентов и срочников это не коснется.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.