27 сентября 2022

Результаты голосования жителей ДНР за вхождение территории в состав России

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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
В ДНР опубликовали результаты референдума Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение региона в состав России проголосовало 99,23% жителей. Явка составила 97,51%.

«По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение проголосовало 99,23%, явка составила 97,51%», — сообщили в ЦИК ДНР. «Референдум состоялся. Я лично верил и верю в Донбасс, в наших людей», — сказал глава ДНР Денис Пушилин во вторник в ходе брифинга в ЦИК республики.

Известно, что обращений о нарушениях на референдуме в ДНР о вхождении республики в состав РФ на момент определения результатов голосования не поступало. Об этом доложил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России.

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По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение региона в состав России проголосовало 99,23% жителей. Явка составила 97,51%. «По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение проголосовало 99,23%, явка составила 97,51%», — сообщили в ЦИК ДНР. «Референдум состоялся. Я лично верил и верю в Донбасс, в наших людей», — сказал глава ДНР Денис Пушилин во вторник в ходе брифинга в ЦИК республики. Известно, что обращений о нарушениях на референдуме в ДНР о вхождении республики в состав РФ на момент определения результатов голосования не поступало. Об этом доложил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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