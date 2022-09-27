Результаты голосования жителей ДНР за вхождение территории в состав России

28 сентября 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

В ДНР опубликовали результаты референдума Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение региона в состав России проголосовало 99,23% жителей. Явка составила 97,51%. «По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение проголосовало 99,23%, явка составила 97,51%», — сообщили в ЦИК ДНР. «Референдум состоялся. Я лично верил и верю в Донбасс, в наших людей», — сказал глава ДНР Денис Пушилин во вторник в ходе брифинга в ЦИК республики. Известно, что обращений о нарушениях на референдуме в ДНР о вхождении республики в состав РФ на момент определения результатов голосования не поступало. Об этом доложил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России.

По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение региона в состав России проголосовало 99,23% жителей. Явка составила 97,51%. «По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение проголосовало 99,23%, явка составила 97,51%», — сообщили в ЦИК ДНР. «Референдум состоялся. Я лично верил и верю в Донбасс, в наших людей», — сказал глава ДНР Денис Пушилин во вторник в ходе брифинга в ЦИК республики. Известно, что обращений о нарушениях на референдуме в ДНР о вхождении республики в состав РФ на момент определения результатов голосования не поступало. Об этом доложил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России.