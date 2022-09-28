На центральной улице Екатеринбурга изменится схема движения автобусов

В Екатеринбурге с 30 сентября до 3 октября из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение на пересечении улиц Малышева и Гагарина. В мэрии Екатеринбурга URA.RU сообщили, что автобусы пустят в объезд.
«Изменится схема движения автобусов № 070, 077, 25, 58, 61, 94. Они начнут ездить по улице Мира, площади Кирова, проспекту Ленина, улице Гагарина, улице Малышева в направлении улицы Восточной. Ограничения коснутся также трамваев и троллейбусов», — сказано в сообщении.
Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге с 1 сентября до конца 2024 года перекроют участок улицы Вайнера на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина. Дорогу перекроет предприятие «Уралэлектромедь».
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