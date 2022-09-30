Нидерланды вызвали посла РФ после присоединения четырех регионов к России

Нидерланды отказались признавать присоединение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России. Свое мнение по этому поводу они высказали послу РФ Александру Шульгину, который был вызван 30 сентября в МИД Нидерландов.
«30 сентября посол России в Нидерландах Александр Шульгин был приглашен в МИД, где ему было заявлено о непризнании итогов голосования в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Голландская сторона утверждала, что вхождение этих регионов в состав России не будет иметь юридической силы», — рассказали в посольстве, передает РИА «Новости».
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Нидерланды отказались признавать присоединение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России. Свое мнение по этому поводу они высказали послу РФ Александру Шульгину, который был вызван 30 сентября в МИД Нидерландов. «30 сентября посол России в Нидерландах Александр Шульгин был приглашен в МИД, где ему было заявлено о непризнании итогов голосования в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Голландская сторона утверждала, что вхождение этих регионов в состав России не будет иметь юридической силы», — рассказали в посольстве, передает РИА «Новости». Ранее Путин подписал договор с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей о присоединении данных территорий к России. После церемонии все присутствующие на церемонии скандировали хором «Россия, Россия!».