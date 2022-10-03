Первый город в Свердловской области завершил частичную мобилизацию

Мэр Каменска-Уральского: в городе завершена частичная мобилизация

04 октября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Алексей Герасимов заявил о выполнении плана по мобилизации солдат в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военкомат Каменска-Уральского (Свердловская область) полностью выполнил план по частичной мобилизации. Об этом заявил мэр города Алексей Герасимов. «Я не могу сказать, что частичная мобилизация закончена, но то задание, которое было поставлено перед военкоматом нашего города, выполнено. На сегодня уже никого не отправляют. Тех мобилизованных на два пункта сбора (Елань, 32 военный городок — прим. URA.RU) военкоматы направили. Наша задача была оказать содействие, предоставить транспорт, самое необходимое для наших ребят, которые были призваны», — рассказал Герасимов во время онлайн-брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он не уточнил, какое число призывников были доставлены в учебные центры. По словам мэра, ветераны боевых действий выезжали в 32 военный городок и в поселок Елань, где размещены жители из Каменска-Уральского. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября во время обращения президента РФ Владимира Путина, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО. Ее целями является денацификация и демилитаризация Украины, которая в течение восьми лет вела обстрелы ДНР и ЛНР.

Военкомат Каменска-Уральского (Свердловская область) полностью выполнил план по частичной мобилизации. Об этом заявил мэр города Алексей Герасимов. «Я не могу сказать, что частичная мобилизация закончена, но то задание, которое было поставлено перед военкоматом нашего города, выполнено. На сегодня уже никого не отправляют. Тех мобилизованных на два пункта сбора (Елань, 32 военный городок — прим. URA.RU) военкоматы направили. Наша задача была оказать содействие, предоставить транспорт, самое необходимое для наших ребят, которые были призваны», — рассказал Герасимов во время онлайн-брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он не уточнил, какое число призывников были доставлены в учебные центры. По словам мэра, ветераны боевых действий выезжали в 32 военный городок и в поселок Елань, где размещены жители из Каменска-Уральского. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября во время обращения президента РФ Владимира Путина, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО. Ее целями является денацификация и демилитаризация Украины, которая в течение восьми лет вела обстрелы ДНР и ЛНР.