Блогеры пошли в суд из-за обсуждения перевала Дятлова

Суд заставил блогера заплатить своему оппоненту из-за спора о перевале Дятлова

06 октября 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Суд взыскал с блогера, обидевшего оппонента, пять тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два блогера, поссорившиеся из-за обсуждения причин смерти туристов на перевале Дятлова, пошли в суд, где одного из них (Алексея А.) заставили заплатить компенсацию в пять тысяч другому — Олегу Р. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В феврале 2021 года на [youtube-]канале появилась стрим-трансляция „Перевал Дятлова. Поговорим о моей версии“, в ходе которой Алексей А. подверг критике точку зрения бывшего подписчика Олега Р. и нелицеприятно выразился его адрес», — говорится в сообщении суда. Это задело Олега, из-за чего тот пошел в Тавдинский суд и потребовал компенсацию и опровержение. Вместо 150 тысяч, которые просил блогер, суд принял решение взыскать с обидчика только пять тысяч. Свердловский областной суд, куда Олег обратился с апелляцией, не стал менять этого решение. Причиной для конфликта блогеров стало обсуждение причин смерти студентов-туристов на перевале Дятлова. После ссоры Олег обиделся на оппонента, из-за чего отписался от его youtube-канала, однако все равно продолжал заходить и смотреть его видео, из-за чего и нашел оскорбительный стрим. Группа уральских туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в окрестностях (Свердловская область) в феврале 1959 года. Споры об обстоятельствах продолжаются около 60 лет. После этого перевал, получивший имя руководителя группы, стал культовым местом для туристов со всего мира.

Два блогера, поссорившиеся из-за обсуждения причин смерти туристов на перевале Дятлова, пошли в суд, где одного из них (Алексея А.) заставили заплатить компенсацию в пять тысяч другому — Олегу Р. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В феврале 2021 года на [youtube-]канале появилась стрим-трансляция „Перевал Дятлова. Поговорим о моей версии“, в ходе которой Алексей А. подверг критике точку зрения бывшего подписчика Олега Р. и нелицеприятно выразился его адрес», — говорится в сообщении суда. Это задело Олега, из-за чего тот пошел в Тавдинский суд и потребовал компенсацию и опровержение. Вместо 150 тысяч, которые просил блогер, суд принял решение взыскать с обидчика только пять тысяч. Свердловский областной суд, куда Олег обратился с апелляцией, не стал менять этого решение. Причиной для конфликта блогеров стало обсуждение причин смерти студентов-туристов на перевале Дятлова. После ссоры Олег обиделся на оппонента, из-за чего отписался от его youtube-канала, однако все равно продолжал заходить и смотреть его видео, из-за чего и нашел оскорбительный стрим. Группа уральских туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в окрестностях (Свердловская область) в феврале 1959 года. Споры об обстоятельствах продолжаются около 60 лет. После этого перевал, получивший имя руководителя группы, стал культовым местом для туристов со всего мира.