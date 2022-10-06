Пермяки заплатят штраф в 20,5 млн рублей за коррупционные преступления

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Один из бизнесменов пытался подкупить конкурента по торгам Фото:

В Перми трем юридическим лицам суд назначил штраф в 20,5 млн рублей за коррупционные преступления. Лица, в интересах которых были совершены преступления, уже понесли наказания, однако прокуратура добилась возбуждения дела об административном правонарушении и взыскании штрафа. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Прокурором в отношении юридических лиц, которые возглавляли осужденные, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные ч. ч. 1, 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, в том числе в крупном размере). Постановлениями суда организации признаны виновными, им назначены штрафы, общая сумма которых составила 20, 5 млн рублей», — говорится на сайте.

Один из виновных был главой учреждения питания. С целью выиграть конкурс с Краевой детской клинической больницей бизнесмен предложил конкуренту 300 тысяч рублей, чтобы тот отказался от торгов. Другой предприниматель, который представляет уже два юридических лица, предложил заказчику подписать за деньги акт о выполнении работ по муниципальному контракту. При этом подрядчик никаких работ не осуществлял. За это главу подрядной организации приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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В Перми трем юридическим лицам суд назначил штраф в 20,5 млн рублей за коррупционные преступления. Лица, в интересах которых были совершены преступления, уже понесли наказания, однако прокуратура добилась возбуждения дела об административном правонарушении и взыскании штрафа. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Прокурором в отношении юридических лиц, которые возглавляли осужденные, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные ч. ч. 1, 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, в том числе в крупном размере). Постановлениями суда организации признаны виновными, им назначены штрафы, общая сумма которых составила 20, 5 млн рублей», — говорится на сайте. Один из виновных был главой учреждения питания. С целью выиграть конкурс с Краевой детской клинической больницей бизнесмен предложил конкуренту 300 тысяч рублей, чтобы тот отказался от торгов. Другой предприниматель, который представляет уже два юридических лица, предложил заказчику подписать за деньги акт о выполнении работ по муниципальному контракту. При этом подрядчик никаких работ не осуществлял. За это главу подрядной организации приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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