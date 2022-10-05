Тюменские мобилизованные будут носить советские шевроны

06 октября 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Теперь тюменские мобилизованные будут носить шевроны с советской символикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские коммунисты передали мобилизованным шевроны с советской символикой. С соответствующей просьбой к депутату тюменской областной Думы Тамаре Казанцевой обратился военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков, сообщила пресс-служба тюменского обкома КПРФ. «Народная избранница оперативно нашла предприятие, которое изготавливает такую продукцию и заказала двести шевронов. Через несколько дней наши бойцы получили отличительные знаки, на которых изображены серп и молот, а также звездочка. По информации военкома, наши шевроны уехали вместе с бойцами на передовую», — сказали в пресс-службе. Кроме того, у тюменских коммунистов есть идея отправить им часть обмундирования. Но пока конкретных сроков реализации задумки не названо. Ранее URA.RU писало, что депутат тюменской областной Думы Артем Зайцев заявил, что готов принять участие в спецоперации на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Депутат считает, что процесс мобилизации касается каждого гражданина России.

Тюменские коммунисты передали мобилизованным шевроны с советской символикой. С соответствующей просьбой к депутату тюменской областной Думы Тамаре Казанцевой обратился военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков, сообщила пресс-служба тюменского обкома КПРФ. «Народная избранница оперативно нашла предприятие, которое изготавливает такую продукцию и заказала двести шевронов. Через несколько дней наши бойцы получили отличительные знаки, на которых изображены серп и молот, а также звездочка. По информации военкома, наши шевроны уехали вместе с бойцами на передовую», — сказали в пресс-службе. Кроме того, у тюменских коммунистов есть идея отправить им часть обмундирования. Но пока конкретных сроков реализации задумки не названо. Ранее URA.RU писало, что депутат тюменской областной Думы Артем Зайцев заявил, что готов принять участие в спецоперации на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Депутат считает, что процесс мобилизации касается каждого гражданина России.