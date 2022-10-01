Die Zeit: после выборов в США Украина рискует остаться без средств

02 октября 2022 в 08:10 Размер текста - 17 +

Выборы в палату представителей США могут повлиять на поддержку Украины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После выборов в США Украина рискует остаться без средств поддержки. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit. «Однако после промежуточных выборов в начале ноября ситуация <…> может измениться. И даже если республиканцы в принципе согласны с демократами в поддержке Украины, этой зимой в парламент могут пройти некоторые из них, которые следуют лозунгу: „Америка прежде всего“. Они больше не хотят, чтобы средства текли в Киев, как, например, сторонник Трампа Джей Ди Вэнс», — пишет издание. Выборы в Палату представителей США пройдут 8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента США Джо Байдена. Они включают в себя выборы представителей от всех 435 округов Конгресса в каждом из 50 штатов США. Ранее сообщалось, что администрация президента США не может прийти к компромиссу с сенаторами страны по вопросу эффективности и масштаба антироссийский санкций. Также URA.RU сообщало, что США отдадут деньги для Украины на борьбу с Китаем, тем самым сократив поддержку Киева. В то же время, Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине, сообщает телеканал 360. США и западные страны начали оказывать помощь Украине после начала спецоперации России. Только за два года США направили на помощь Киеву миллиарды долларов. Но не все в США одобряют такую помощь. Некоторые считают, что Байден помогает Украине только ради политической выгоды перед выборами.

После выборов в США Украина рискует остаться без средств поддержки. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit. «Однако после промежуточных выборов в начале ноября ситуация <…> может измениться. И даже если республиканцы в принципе согласны с демократами в поддержке Украины, этой зимой в парламент могут пройти некоторые из них, которые следуют лозунгу: „Америка прежде всего“. Они больше не хотят, чтобы средства текли в Киев, как, например, сторонник Трампа Джей Ди Вэнс», — пишет издание. Выборы в Палату представителей США пройдут 8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента США Джо Байдена. Они включают в себя выборы представителей от всех 435 округов Конгресса в каждом из 50 штатов США. Ранее сообщалось, что администрация президента США не может прийти к компромиссу с сенаторами страны по вопросу эффективности и масштаба антироссийский санкций. Также URA.RU сообщало, что США отдадут деньги для Украины на борьбу с Китаем, тем самым сократив поддержку Киева. В то же время, Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине, сообщает телеканал 360. США и западные страны начали оказывать помощь Украине после начала спецоперации России. Только за два года США направили на помощь Киеву миллиарды долларов. Но не все в США одобряют такую помощь. Некоторые считают, что Байден помогает Украине только ради политической выгоды перед выборами.