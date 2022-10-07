МИД РФ высмеяло попытки Украины выкрутиться после слов Зеленского о ядерных ударах по России

08 октября 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Воронцов обвинил Киев неумении ответить за слова президента Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Украина предпринимает попытки выкрутится после призыва президента Владимира Зеленского к «превентивным» ударам по России. Об этом доложил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов. «Делегация Украины пытает раскручивать пропагандистские штампы, будучи не способной ответить за слова своего президента, которые были сказаны вчера», — сообщил он РИА «Новости». «Распространяются пропагандистские инсинуации, которые вчера пыталась распространять пресс-служба президента Зеленского. Однако они не имеют ничего общего с реальностью. Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского», — прокомментировал Воронцов. О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», ранее заявил Зеленский, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия). Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому сделать трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед. Пользователи соцсетей в США призвали свергнуть власть в Киеве и потребовали прекратить снабжать Украину оружием. При этом пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заверил, что Зеленский совершенно иное имел виду.

Украина предпринимает попытки выкрутится после призыва президента Владимира Зеленского к «превентивным» ударам по России. Об этом доложил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов. «Делегация Украины пытает раскручивать пропагандистские штампы, будучи не способной ответить за слова своего президента, которые были сказаны вчера», — сообщил он РИА «Новости». «Распространяются пропагандистские инсинуации, которые вчера пыталась распространять пресс-служба президента Зеленского. Однако они не имеют ничего общего с реальностью. Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского», — прокомментировал Воронцов. О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», ранее заявил Зеленский, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия). Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому сделать трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед. Пользователи соцсетей в США призвали свергнуть власть в Киеве и потребовали прекратить снабжать Украину оружием. При этом пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заверил, что Зеленский совершенно иное имел виду.