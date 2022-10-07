Пермяк, участвовавший в спецоперации с первых дней, погиб на Украине

Житель Пермского края Василий Минин погиб в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Такая информация появилась в СМИ.
«Во время СВО на Украине погиб уроженец поселка Мараты Кочевского округа (Пермский край) Василий Минин. 24 сентября ему исполнилось 35 лет, а 26 сентября он был убит. Мужчина участвовал в спецоперации с первых дней. В июле приезжал в кроткий отпуск», — указано на сайте Properm.
Эту информацию подтвердили в администрации Кочевского муниципального округа. На странице руководства территории в соцсети «ВКонтакте» опубликованы соболезнования, адресованные семье погибшего.
Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, кроме того, ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P