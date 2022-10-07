Пермяк, участвовавший в спецоперации с первых дней, погиб на Украине

08 октября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Василий Минин принимал участие в спецоперации с первых дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Пермского края Василий Минин погиб в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Такая информация появилась в СМИ. «Во время СВО на Украине погиб уроженец поселка Мараты Кочевского округа (Пермский край) Василий Минин. 24 сентября ему исполнилось 35 лет, а 26 сентября он был убит. Мужчина участвовал в спецоперации с первых дней. В июле приезжал в кроткий отпуск», — указано на сайте Properm. Эту информацию подтвердили в администрации Кочевского муниципального округа. На странице руководства территории в соцсети «ВКонтакте» опубликованы соболезнования, адресованные семье погибшего. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, кроме того, ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Житель Пермского края Василий Минин погиб в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Такая информация появилась в СМИ. «Во время СВО на Украине погиб уроженец поселка Мараты Кочевского округа (Пермский край) Василий Минин. 24 сентября ему исполнилось 35 лет, а 26 сентября он был убит. Мужчина участвовал в спецоперации с первых дней. В июле приезжал в кроткий отпуск», — указано на сайте Properm. Эту информацию подтвердили в администрации Кочевского муниципального округа. На странице руководства территории в соцсети «ВКонтакте» опубликованы соболезнования, адресованные семье погибшего. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, кроме того, ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.