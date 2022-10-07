07 октября 2022

Пермяк, участвовавший в спецоперации с первых дней, погиб на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, силовики, военные, солдаты, спецназ
Василий Минин принимал участие в спецоперации с первых дней Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Пермского края Василий Минин погиб в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Такая информация появилась в СМИ.

«Во время СВО на Украине погиб уроженец поселка Мараты Кочевского округа (Пермский край) Василий Минин. 24 сентября ему исполнилось 35 лет, а 26 сентября он был убит. Мужчина участвовал в спецоперации с первых дней. В июле приезжал в кроткий отпуск», — указано на сайте Properm.

Эту информацию подтвердили в администрации Кочевского муниципального округа. На странице руководства территории в соцсети «ВКонтакте» опубликованы соболезнования, адресованные семье погибшего.

Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, кроме того, ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Житель Пермского края Василий Минин погиб в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Такая информация появилась в СМИ. «Во время СВО на Украине погиб уроженец поселка Мараты Кочевского округа (Пермский край) Василий Минин. 24 сентября ему исполнилось 35 лет, а 26 сентября он был убит. Мужчина участвовал в спецоперации с первых дней. В июле приезжал в кроткий отпуск», — указано на сайте Properm. Эту информацию подтвердили в администрации Кочевского муниципального округа. На странице руководства территории в соцсети «ВКонтакте» опубликованы соболезнования, адресованные семье погибшего. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, кроме того, ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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