Британский миллиардер придумал способ «навредить» Путину при помощи своего особняка

Миллиардер Джон Кодуэлл решил отключить отопление в своем особняке, чтобы Путин стал беднее

09 октября 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

Джон Кодуэлл оставит отопление только в одной комнате Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Миллиардер Джон Кодуэлл отключит отопление в своем особняке в Стаффордшире, чтобы сделать президента РФ Владимира Путина беднее на несколько долларов. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror. «Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, и 98% дома останется холодным. <…> Конфликт Путина финансируется топливной промышленностью, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы ухудшить его положение на несколько долларов», — пояснил миллиардер. Состояние магната Phones4u оценивается в 1,58 миллиарда фунтов стерлингов. В настоящий момент европейские страны страдают от серьезного энергетического кризиса. Это произошло из-за ограничения поставок российской нефти после начала спецоперации РФ на Украине. Тогда страны Евросоюза (ЕС) начали вводить антироссийские санкции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, решение ЕС о потолке цен на российскую нефть навредит всем, сообщает «Национальная служба новостей». Также по словам обозревателя Зорана Метера, страны ЕС погрузились в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями, пишет RT.

Миллиардер Джон Кодуэлл отключит отопление в своем особняке в Стаффордшире, чтобы сделать президента РФ Владимира Путина беднее на несколько долларов. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror. «Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, и 98% дома останется холодным. <…> Конфликт Путина финансируется топливной промышленностью, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы ухудшить его положение на несколько долларов», — пояснил миллиардер. Состояние магната Phones4u оценивается в 1,58 миллиарда фунтов стерлингов. В настоящий момент европейские страны страдают от серьезного энергетического кризиса. Это произошло из-за ограничения поставок российской нефти после начала спецоперации РФ на Украине. Тогда страны Евросоюза (ЕС) начали вводить антироссийские санкции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, решение ЕС о потолке цен на российскую нефть навредит всем, сообщает «Национальная служба новостей». Также по словам обозревателя Зорана Метера, страны ЕС погрузились в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями, пишет RT.