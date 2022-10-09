09 октября 2022
08 октября 2022

Прокуратура Челябинска проведет внеочередной прием граждан из-за мобилизации

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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, прокуратура челябинской области
Челябинцев ждут в прокуратуре с вопросами о мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Для жителей Челябинска в прокуратуре города открыли внеочередной прием и «горячую линию» по вопросам мобилизации. Как сообщила пресс-служба мэрии на сайте, обратиться можно с понедельника по пятницу.

«Челябинцы могут обратиться в прокуратуру города по вопросам призыва на военную службу по мобилизации. С понедельника по четверг можно обращаться с 9:00 до 13:00 по уральскому времени и с 13:45 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45», — говорится в сообщении мэрии.

В мэрии добавили, что, кроме приема, ежедневно граждане могут позвонить на телефон «горячей линии». Дежурный сотрудник ответит дозвонившимся на номер 8-992-525-82-45.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Прежде всего, на службу призывают граждан с боевым опытом, прошедших военную службу.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Для жителей Челябинска в прокуратуре города открыли внеочередной прием и «горячую линию» по вопросам мобилизации. Как сообщила пресс-служба мэрии на сайте, обратиться можно с понедельника по пятницу. «Челябинцы могут обратиться в прокуратуру города по вопросам призыва на военную службу по мобилизации. С понедельника по четверг можно обращаться с 9:00 до 13:00 по уральскому времени и с 13:45 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45», — говорится в сообщении мэрии. В мэрии добавили, что, кроме приема, ежедневно граждане могут позвонить на телефон «горячей линии». Дежурный сотрудник ответит дозвонившимся на номер 8-992-525-82-45. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Прежде всего, на службу призывают граждан с боевым опытом, прошедших военную службу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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