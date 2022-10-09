В ходе спецоперации погиб житель Карагая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель села Карагай (Пермский край), футболист местного футбольного клуба Максим Постаногов. Об это сообщили представители администрации Карагайского муниципального округа на своей официальной соцсети «ВКонтакте».

«Болью и горечью в сердце для жителей Карагайского округа отозвалось трагическое известие о гибели Постаногова Максима Александровича. Администрация Карагайского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима», — указано в посте.

По информации властей, Максим Постаногов добровольно вступил в ряды Вооруженных сил России. О дате траурного митинга будет сообщено позднее.

Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, а также ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.