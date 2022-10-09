09 октября 2022
08 октября 2022

В спецоперации на Украине погиб пермский футболист из Карагая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе спецоперации погиб житель Карагая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель села Карагай (Пермский край), футболист местного футбольного клуба Максим Постаногов. Об это сообщили представители администрации Карагайского муниципального округа на своей официальной соцсети «ВКонтакте».

«Болью и горечью в сердце для жителей Карагайского округа отозвалось трагическое известие о гибели Постаногова Максима Александровича. Администрация Карагайского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима», — указано в посте.

По информации властей, Максим Постаногов добровольно вступил в ряды Вооруженных сил России. О дате траурного митинга будет сообщено позднее.

Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, а также ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Максим Постаногов погиб в 40 лет

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В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель села Карагай (Пермский край), футболист местного футбольного клуба Максим Постаногов. Об это сообщили представители администрации Карагайского муниципального округа на своей официальной соцсети «ВКонтакте». «Болью и горечью в сердце для жителей Карагайского округа отозвалось трагическое известие о гибели Постаногова Максима Александровича. Администрация Карагайского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима», — указано в посте. По информации властей, Максим Постаногов добровольно вступил в ряды Вооруженных сил России. О дате траурного митинга будет сообщено позднее. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, а также ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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