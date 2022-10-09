В Екатеринбурге полицейский потребовал один миллион рублей, чтобы замять дело о наркотиках

Екатеринбургский полицейский просил у задержанного один миллион рублей, чтобы прекратить дело Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге бывшего сотрудника полиции осудили на семь лет за взятку в один миллион рублей, в отношении его подельника уголовное дело прекратили из-за раскаяния. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Ковалева и Дмитрия Кожевятова», — заявили в ведомстве. Ковалев признан виновным по пунктам «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника), Кожевятова осудили по пункту «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

По данным следствия, 4 мая 2021 года начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Екатеринбургу Дмитрий Ковалев задержал мужчину за незаконное хранение наркотиков. Ковалев предложил задержанному передать ему взятку в размере одного миллиона рублей через посредника, мужчина согласился. После этого Ковалев договорился с Дмитрием Кожевятовым, что тот станет посредником во время сделки и взамен получит 250 тысяч рублей. Однако мужчина, которого шантажировал силовик, обратился в полицию.

«В июне 2021 года задержанный передал Кожевятову денежные средства в качестве первой части взятки. В последующем Кожевятов передал взятку Ковалеву путем помещения денежных средств в подлокотник между передними пассажирскими сидениями автомобиля. Осужденные были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — заявили в прокуратуре Свердловской области.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Ковалеву наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Кожевятова прекращено в связи с деятельным раскаянием. В настоящий момент приговор еще не вступил в силу.

Ранее бойцы силовых структур Свердловской области задержали замдиректора Белоярской АЭС Дениса Васькина, который подозревается во взятках. Задержание проходило летом, в операции участвовали сотрудники УФСБ по Свердловской области. В настоящее время мужчина находится под стражей до 24 декабря.